לאחר פחות מחמישה חודשים בלבד, טסלה הסירה מהאתר האמריקאי את גרסת ההנעה האחורית הבסיסית של הסייברטראק. בכך, נעלמה גרסת הכניסה הזולה ביותר לפיק-אפ העתידני, והשאירה את השוק האמריקאי עם שתי אפשרויות בלבד - גרסת AWD וה-Cyberbeast היוקרתית. המהלך מגיע במקביל לסיום זכאות המס הפדרלי בגובה 7,500 דולר בסוף ספטמבר - פקטור שהפך את ההנחה לגורם קריטי בעסקה.

ב-30 בספטמבר פג תוקף הטבת המס החשובה, מה שמצמצם עוד יותר את פערי המחיר בין הדגם הבסיסי (RWD) לדגם ההנעה הכפולה. המשמעות: עבור רבים, החיסכון הכלכלי הקטן לא מצדיק את הוויתור על שלל מערכות וציוד, והבחירה דחפה את המעוניינים דווקא אל גרסאות יקרות יותר, או לכלל עזיבת המותג לטובת המתחרים.

פשרות טכנולוגיות משמעותיות ופגיעה בערך

על מנת להגיע למחיר נמוך יחסית, טסלה ויתרה בדגם המנוע האחורי על מגוון תכונות חשובות: מושבים מאווררים, מסך אחורי, מערכת שמע איכותית עם 15 רמקולים, מתלי אוויר ושקעי חשמל בארגז המטען. הבסיס החדש כלל מושבי בד פשוטים, מערכת שמע 7 רמקולים, מתלי סליל ועיצוב מפושט של פנסי הזנב.

במהדורה מוזהבת: טסלה משיקה רובוט אדם בעיצוב וטכנולוגיה מתקדמים אבישי לוי | 09.09.25

במחיר שנע לאחר ההנחה סביב 62,500 דולר - סכום שעדיין נחשב גבוה לקרב חובבי טנדרים בארה"ב - רבים מהלקוחות הרגישו כי נדרשות פשרות גדולות מדי בתמורה לחיסכון הזה. הפער בין הגרסה הבסיסית לגרסת ה-AWD עתירת המפרט עומד על כ-10,000 דולר בלבד, וההבדלים באבזור וביכולות כאמור משמעותיים: מערכות מתקדמות, נוחות ופונקציונליות פשוט אינן מוצעות בגרסה הזולה, מה שהרתיע לקוחות פוטנציאליים והפך את החיסכון למחיר כמעט לא כדאי.

המשך דעיכת המכירות: הנתונים – והמסקנות

סילוק הגרסה הבסיסית חושף שוב את עוצמת הקשיים במכירות הסייברטראק. נתוני הרבעון השני מצביעים על ירידה חריפה במכירות: קטגוריית דגמי הסייברטראק, לצד דגמי S ו-X היוקרתיים, מסרה יחד 10,400 מכוניות בלבד - ירידה של 52% לעומת הרבעון הקודם. על פי הערכות, נתח הסייברטראק היה כ-4,300 רכבים בלבד, בעוד המתחרות פורד ו-GMC עקפו את טסלה לראשונה במכירת הפיק-אפים חשמליים שלהם.

התחזיות שניתנו בתחילה וצפו מאות אלפי יחידות בשנה הפכו לחלום רחוק: נכון לעכשיו, הקצב השנתי עומד על סביבות 20 אלף רכבים בלבד, הרבה מתחת ליעדים המוצהרים של מאסק על 250 אלף יחידות. קשיי איכות, תמחור גבוה, סיקור תקשורתי שלילי ושלל תקלות ייצור הפכו את הפיק-אפ המדובר לאחת ההחמצות הגדולות של טסלה - וסימני השאלה סביב עתיד הדגם ממשיכים להתרבות.