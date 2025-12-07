טסלה החלה לשחרר לנהגים את עדכון החגים לשנת 2025, חבילה שנתית שמביאה עמה שילוב של יכולות ניווט וטעינה מתקדמות, תוספות בטיחות וגל של פיצ’רים בידוריים ואווירה חגיגית לרכב החשמלי הפופולרי. העדכון מיועד לדגמים האחרונים של החברה, וממשיך לבסס את הרכב כמוצר תוכנה מתעדכן לא פחות מאשר מכונית.

העדכון החדש מעמיק את יכולות הניווט עם מפות תלת־ממד של חלק מתחנות הסופרצ’ארג'ר, כולל פריסת העמדות, זמינות בזמן אמת ושירותים סמוכים - מה שמאפשר לנהג לבחור מראש את העמדה הנוחה ביותר ולעקוב טוב יותר אחרי זמני הטעינה. לצד זאת נוספו אפשרויות כמו סידור מחדש של יעדים מועדפים, קביעת בית ועבודה באמצעות הצבת סיכה על המפה, המלצות חכמות ליעדים על בסיס הרגלי נהיגה ותכנון אוטומטי של מסלולים, מיקום ומספר נוסעים. בתחום הטעינה, ניתן יהיה כעת להגדיר מגבלת טעינה לפי מיקום, כך שהרכב זוכר באופן אוטומטי כיצד לנהוג בכל עמדה קבועה - בבית, בעבודה או בתחנת טעינה ציבורית.

בגזרת הבידור והחוויות, טסלה מוסיפה לרכב "Photobooth" - מעין סטודיו סלפי על גלגלים, עם פילטרים וסטיקרים הניתנים לשיתוף דרך האפליקציה, יחד עם סימולטור עגינה לתחנת החלל הבין־לאומית בהשראת ממשקי נאס"א. כמו כן, בעלי הרכב יכולים כעת להתאים אישית את דמות הרכב על המסך באמצעות "Paint Shop": גווני חלונות, “ווראפים” (דוגמאות בצבע להדמיית הרכב במסך) ולוחיות רישוי - כולל העלאת עיצובים אישיים מכונן USB.

העדכון נוגע גם בבטיחות ובשקט הנפשי של הנהג: "Dog Mode" מקבל פעילות חיה באייפון, עם צילומי תא תקופתיים והצגת טמפרטורה, מצב סוללה ומיזוג ישירות במסך הנעילה של הטלפון. לצידו, מצלמת הדרך תציג כעת שכבות מידע טלמטרי - מהירות, זווית ההיגוי ומצב הנהיגה האוטונומית - כדי לסייע בניתוח אירועים ותאונות לאחר מעשה. תוספת שימושית נוספת היא צליל התרעה כאשר טלפון נשאר ברכב אחרי שהנהג יצא ונעל את הדלתות, מה שמקטין את הסיכוי לשכוח מכשיר יקר או חשוב.

לבסוף, העדכון מרחיב גם את יכולות המולטימדיה והאווירה (בדגמים הרלוונטים) ברכב, עם שליטה מתקדמת בתאורת הפנים במצב “Rave Cave”, המסתנכרנת לצלילי המוזיקה, אפשרות לנהל תורי שירים בספוטיפיי ישירות ממסך החיפוש ולשליטה חדשה במשטחי טעינה אלחוטית בדגמי S, 3, X, Y וה־Cybertruck. כך מצליחה טסלה לשלב בין שדרוגים פונקציונליים שמקלים על חיי היומיום לבין "צעצועים" דיגיטליים שמחזקים את תחושת החדשנות והבידור במכונית.

עדיין לא ברור מה מהעדכונים יופיע בכלל רכבי החברה ומה מיועד למדינות מסויימות, אך מה שבטוח העדכון יהיה מעניין וישפר את חווית הנהיגה לרבים מבעלי הטסלות.