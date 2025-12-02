קסדה המשלבת מציאות רבודה ( צילום: יצרן )

Shoei, אחת מיצרניות הקסדות המוערכות בעולם, חשפה את GT-Air 3 Smart - גרסה חכמה ומתקדמת של דגם ה-GT-Air 3 הפופולרי, הכוללת HUD מובנה שמקרין נתונים ישירות לשדה הראייה של הרוכב. מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו עם חברת EyeLights הצרפתית, שפיתחה מערכת nano-OLED עוצמתית המאפשרת להציג מידע קריא גם באור שמש חזק. התצוגה “מרחפת” כאילו היא כשלושה מטרים לפני העיניים וכוללת מהירות נסיעה, ניווט GPS, שיחות נכנסות, הודעות והתראות רדאר. לפי הנתונים, השילוב הזה עשוי לקצר את זמן התגובה של הרוכב ביותר מ-32 אחוז בזכות ביטול הצורך להציץ ללוח השעונים.

אינטגרציה חכמה - ללא התקנות חיצוניות המערכת המתקדמת אינה מגיעה כתוספת חיצונית אלא כחלק מובנה בגוף הקסדה. מערך שלם של רכיבים - סוללה, יחידת תצוגה, חיישנים, רמקולים ומיקרופון - משולבים במבנה הפנימי. בנוסף, Shoei שילבה מערכת תקשורת מלאה עם אינטרקום אוניברסלי התומך גם במצב mesh, חיבור לעוזרות קוליות כמו Siri ו-Google, מערכת ביטול רעשים ורמקולים איכותיים המוטמעים בריפוד. כך יכול הרוכב לנהל ניווט, שיחות או שליטה בנגן בלי לגעת בטלפון.

תצוגה מרחפת של מציאות רבודה ( צילום: יצרן )

בטיחות קלאסית של Shoei - עם תוספת עתידנית

למרות שכבת האלקטרוניקה המרשימה, Shoei לא התפשרה על יסודות הבטיחות. הקסדה בנויה בשיטת AIM מרובת שכבות המעניקה קשיחות גבוהה, עומדת בתקני DOT ו-ECE 22.06 וכוללת את אבזור הפרימיום המוכר של GT-Air 3 - מערכת אוורור מתקדמת, מגן שמש פנימי QSV-2, מגן חיצוני CNS-1C המוכן ל-Pinlock וריפודים איכותיים המותאמים לרכיבות ארוכות. הדגם החכם מוצע במגוון צבעים וגדלים S עד XXL.

מחיר, זמינות ומה שצריך לדעת

המחיר הרשמי של גרסת Smart עומד על 1,199 דולר - כמעט כפול מהדגם הרגיל - אך מציב אותה בקטגוריה חדשה של קסדות חכמות. זמינות מלאה צפויה בשנת 2026, אם כי כבר ניתן לבצע באתר היצרן הזמנה מוקדמת. עדיין לא פורסם המשקל הסופי של הדגם , וייתכן שהסוללה והרכיבים האלקטרוניים יוסיפו עוד כמה מאות גרמים לעומת הדגם הסטנדרטי. כמו כן, לא פורסמו נתונים לגבי המדינות בהן המוצר ישווק אך ככל הנראה ניתן יהיה להזמינו בשילוח בינלאומי.

הקסדה ( צילום: יצרן )

פוטנציאל אדיר - עם סימני שאלה

Shoei GT-Air 3 Smart מציבה רף חדש ומדגימה את כיוון ההתפתחות של עולם הרכיבה. עבור מי שמחפש שילוב של בטיחות, טכנולוגיה ונוחות - מדובר בשדרוג משמעותי. עם זאת, המחיר הגבוה והאפשרות שה-HUD יסיח את הדעת לרוכבים פחות מנוסים מעלים שאלות לגבי אימוץ רחב. מה שבטוח הוא שזהו צעד ראשון בעידן שבו קסדות יהפכו לחכמות ממש כמו הטלפונים והשעונים שאנו כבר רגילים להשתמש בהם.