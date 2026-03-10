מרצדס AMG GT: רכב הספורט הקיצוני שנשלט מהמסך 

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

מרצדס-AMG חושפת את תא הנוסעים של מכונית הקופה 4-דלתות החשמלית החדשה שלה, והבשורה המרכזית היא השתלטות טכנולוגית מוחלטת. הדשבורד החדש מציג ארכיטקטורה שנשלטת כמעט כולה על ידי מסכים, כאשר הגרסה המאובזרת ביותר מציעה לא פחות משלושה צגים נפרדים. מול הנהג ניצב לוח מחוונים בגודל 10.2 אינץ', ולצדו מסך מולטימדיה מרכזי ענק בגודל 14 אינץ', המוטה קלות לכיוון הנהג לטובת נוחות תפעול מקסימלית. כדי לא להזניח את הנוסע שלצד הנהג, מרצדס מציעה כאופציה מסך שלישי נוסף בגודל 14 אינץ', המאפשר לנוסע לשקוע בחוויה דיגיטלית ספורטיבית נפרדת, מבלי להסיח את דעתו של הנהג.

למרות הדומיננטיות הויזואלית של המסכים, ב-AMG מתעקשים לשמור על חיבור פיזי לנהיגה ומדגישים דווקא את הימצאותן של חוגות שליטה פיזיות. שלושה חוגות סיבוביות מאפשרות לנהג לשלוט בדינמיקה של הרכב באופן ישיר ואינטואיטיבי: חוגת "Response Control" לוויסות תגובת המנועים החשמליים לדוושה, חוגת "Agility Control" המשנה את התנהגות הרכב בפניות, וחוגת בקרת אחיזה (Traction Control) המציעה תשעה שלבים שונים של התערבות. שילוב זה נועד להבטיח כי למרות הטכנולוגיה העתידנית, הנהג נשאר במרכז העניינים ושומר על תחושת שליטה מכנית.

יוקרה עוטפת וביצועים

חווית הנסיעה ברכב החדש אינה מסתכמת רק במסכים ובכפתורים. המושבים הקדמיים עוצבו מחדש עם תמיכה צידית משופרת כדי להתמודד עם התגובה לפניות חדות, בעוד המושבים האחוריים מציעים נוחות ועיצוב ארגונומי המותאם לשני נוסעים, עם אופציה להסעת נוסע שלישי. מעל לכל זה פרוש גג זכוכית פנורמי מתקדם, היכול להתכהות ולהפוך אטום בלחיצת כפתור, ומאפשר שליטה מלאה על כמות האור הנכנסת לתא הנוסעים היוקרתי.

העתיד נשמע מוכר

אחת הסוגיות המעניינות ביותר ברכב החשמלי החדש היא שאלת הסאונד. בכירי AMG, ובראשם המנכ"ל מיכאל שיבה, מבינים כי עבור לקוחות המותג, הצליל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה. לכן, ה-GT 4 דלתות תצויד במערכת סאונד המפיקה צליל מנוע V8 מלאכותי, ואף תחקה העברות הילוכים, כדי לשמר את התחושה המוכרת של מנועי הבערה הפנימית. כל זאת מתחבר להבטחה לביצועים מסחררים, בהשראת דגם הקונספט GT XX שהציג נתונים דמיוניים של 1,340 כוחות סוס, המרמזים על העוצמה הצפויה בדגם הייצור הסדרתי.