אחרי שנים של ביקורת על ממשקי מגע מסורבלים, פולקסווגן מבצעת פניית פרסה אסטרטגית: החשמלית העממית הבאה של המותג (ID.2) תחזיר את הכפתורים הפיזיים, גלגל הווליום והנדסת האנוש הפשוטה - עטופים בעיצוב רטרו שמתכתב עם הגולף המקורית (רכב)
האייפון X שהושק לפני כחודשיים הצליח לגרום לאנשים רבים להוציא הרבה כסף עבור המכשיר שמייצג את קדמת הטכנולוגיה, אלא שעתה הכריזה החברה שמייצרת עבור אפל את מסכי המגע כי בקרוב תשיק מכשיר של חברה מתחרה בו תכלל האופציה המהווה פריצת דרך טכנולוגית (דיגיטל)
פטנט חדש שרשמה ענקית הטכנולוגיה "אפל" ומיועד למסכי מגע, עשוי לזהות כמה אתם עצבניים באמצעות ניתוח של הכוח המושקע בלחיצה על מסך המגע במכשיר. לפי ההערכות, הפיצ'ר העתידי עשוי לסייע למפתחי ישומים לזהות מה פחות אהוב על המשתמשים (חדשות, דיגיטל)
במייקרוסופט הבינו שמערכת ההפעלה החדשה של ווינדוס 8 שמותאמת במיוחד למכשירי המגע תיצור התנגשות עם משתמשים שלא מחזיקים מכשיר מגע, ולכן היא עובדת כעת על הפיתוח החדש שלה, העט שבתוכו תושתל מצלמה מזערית ישדר למחשב את הבחירה שלכם, יתן לכם אפקט זהה לזה שבמכשיר המגע.