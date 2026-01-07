ההגה ב-ID.2 ( צילום: יצרן )

פולקסווגן, מי שהובילה בשנים האחרונות את קו ה"הכל במסך", נכנעת ללחץ הלקוחות ומודה: לפעמים הדרך הישנה היא הטובה ביותר. בתמונות רשמיות ראשונות של תא הנוסעים של ה-ID. פולו (הגרסה הסדרתית של דגם הקונספט ID.2all), חושפת ענקית הרכב הגרמנית תא נוסעים שמתמקד בחזרה לבסיס, תוך תיקון כמעט כל "חטאי" הנדסת האנוש של סדרת ה-ID הנוכחית.

המהפכה שבלחיצה השינוי המשמעותי ביותר בתא הנוסעים החדש הוא החזרתם של כפתורים פיזיים ייעודיים. בניגוד ל-ID.3 או ל-ID.4, שם השליטה במיזוג האוויר מתבצעת דרך המסך או סליידרים לא מוארים, ה-ID. פולו מציגה שורה של כפתורים פיזיים מתחת למסך המרכזי לשליטה מהירה בטמפרטורה ובעוצמת המאוורר. גם על גלגל ההגה בוצעה נסיגה מבורכת: משטחי המגע הקפיציים והמעצבנים הוחלפו בכפתורים ולחיצים אמיתיים, מה שימנע לחיצות בטעות בזמן פניות. בין המושבים הציבה פולקסווגן חוגה סיבובית לשליטה בווליום ובמעבר בין תחנות רדיו – פריט שהפך לנדיר בעידן המודרני אך נותר המבוקש ביותר על ידי נהגים.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

נוסטלגיה דיגיטלית: מהקסטה ועד לגולף דור 1

לצד השדרוג בשימושיות, פולקסווגן מנגנת על מיתרי הרגש. לוח המחוונים הדיגיטלי (בגודל 10.25 אינץ') ומסך המולטימדיה (12.9 אינץ') כוללים מצבי תצוגה "רטרו". נהגים יוכלו לבחור בתצוגה המדמה את לוח השעונים האנלוגי של הגולף המקורית משנות ה-70, או ממשק של מערכת שמע עם קסטות, המעניק תחושה של מכונית קלאסית בתוך מעטפת טכנולוגית מתקדמת.

שיפור נוסף שנרשם הוא בתחום פקדי החלונות: פולקסווגן נטשה את הפתרון המוזר של שני כפתורים ומתג החלפה (Rear), וחזרה לארבעה מתגים סטנדרטיים לשליטה על כל החלונות בנפרד.

בעיצוב רטרו ( צילום: יצרן )

חזרה לשורשים ( צילום: יצרן )

חשמלית לכל פועל

ה-ID. פולו צפויה להיות ה"סוס המנצח" של פולקסווגן באירופה. היא תתבסס על פלטפורמת MEB Entry החדשה, עם הנעה קדמית וטווח נסיעה שצפוי לעמוד על כ-450 קילומטרים. למרות השימוש בחומרים איכותיים יותר בתא הנוסעים (כולל דיפוני בד רכים על הדשבורד), היעד של פולקסווגן נותר אגרסיבי: מחיר כניסה של פחות מ-25,000 אירו.

הייצור הסדרתי צפוי להתחיל במהלך שנת 2026 בספרד, כאשר היא תהווה את החוליה המקשרת בין ה-ID.1 הקטנה (שמחירה יהיה נמוך מ-20,000 אירו) לבין ה-ID.3 המשפחתית. עם העיצוב החדש-ישן, נראה שפולקסווגן סוף סוף מבינה שהדרך לליבו של הלקוח עוברת דרך רצונו של הלקוח - גם אם זה אומר כפתור אמיתי ולא תפריט דיגיטלי מסובך.