150 ק"מ: פגז הסילון היפני שיכניס את סין לטווח אש

השקט באיי נאנסיי עומד להשתנות לנצח. בזמן שסין מהדקת את החנק הצבאי בים סין המזרחי, ה"סמוראי" המתעורר מטוקיו שולף נשק חדש ומפתיע מהנדן. לא מדובר בטילים בליסטיים יקרים, אלא במהפכה בתוך קני התותחים הקיימים: פגזי ענק המונעים במנועי סילון שיכולים למחוק מטרות במרחק 150 קילומטרים. יפן כבר לא רק מתגוננת – היא נערכת להכות חזרה.

הצבא היפני בפעולה ( צילום: חיל המצב פוג'י של כוח ההגנה העצמית היפני, )