150 ק"מ: פגז הסילון היפני שיכניס את סין לטווח אש

השקט באיי נאנסיי עומד להשתנות לנצח. בזמן שסין מהדקת את החנק הצבאי בים סין המזרחי, ה"סמוראי" המתעורר מטוקיו שולף נשק חדש ומפתיע מהנדן. לא מדובר בטילים בליסטיים יקרים, אלא במהפכה בתוך קני התותחים הקיימים: פגזי ענק המונעים במנועי סילון שיכולים למחוק מטרות במרחק 150 קילומטרים. יפן כבר לא רק מתגוננת – היא נערכת להכות חזרה.
המהפכה הטכנולוגית: פגזים עם מנוע סילון
על פי דיווח נרחב של עיתון "הג'פאן טיימס" (The Japan Times) מה-18 בפברואר, משרד ההגנה בטוקיו בוחן פתרונות יצירתיים כדי לגשר על הפער מול רשתות ההגנה הסיניות. במקום לרכוש מערכות חדשות בעלות של מיליארדים, היפנים מתכוונים "להזריק סטרואידים" לתומ"תים הקיימים שלהם, ה-Type 99 וה-Type 19.
הפתרון המסתמן מגיע משיתופי פעולה בינלאומיים:
- פגז ה"וולקנו" האיטלקי: מסוגל להגיע לטווח של 75 ק"מ בדיוק כירורגי.פגז ה"ספקטר" האמריקאי: טכנולוגיית רמג'ט (Ramjet) פורצת דרך שמזניקה את הטווח ל-150 קילומטרים – מרחק שיאפשר ליפן לאיים על נתיבי הלוגיסטיקה הסיניים מעמדות מוגנות באוקינאווה.
0 תגובות