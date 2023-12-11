משרד ההגנה הבריטי חותם על חוזה ענק לייצור מערכת ה-MFP, "המפלצת" שמשנה את פני הקרב. התותח הרובוטי RCH 155 משגר 9 פגזים בדקה ב-100 קמ"ש בשיטת "יורה וטס". המהלך הדרמטי בנאט"ו נועד לשדרג את הארטילריה המלכותית ולהחזיר לבריטניה את כוח ההרתעה מול האיומים באירופה (בעולם)
סרן גיא, לוחם צה"ל, בראיון נרחב לישי כהן על רוח הלחימה בשטח לאחר למעלה מ-60 ימי מלחמה ברצועת עזה, ומסביר כיצד עובד הירי הארטילרי על הרצועה: "כשאנחנו שומעים בקשר ‘אש לחילוץ׳ זה הדברים הכי משמעותיים בשבילנו" | צפו בראיון המלא (חדשות)
מזכיר המדינה אנתוני בלינקן החליט שלא להמתין לקונגרס המסוכסך ואישר מכירה של פגזים עבור טנקי המרכבה של צה"ל | ברקע הסכסוך הבלתי נגמר בבית הנבחרים והסנאט, שר החוץ החליט לעשות שימוש בחוק מעקף שמאפשר לו למכור נשק לישראל (בעולם)
מאז החל מבצע 'שומר החומות' יצא חיים גולדברג, צלם 'כיכר השבת', לכל מוקדי ההתרחשות • הנה תיעוד מסכם ויוצא דופן של שניים מהם: פעילות מערכת 'כיפת ברזל' וירי הפגזים בידי התותחנים בגבול רצועת עזה • צפו בתיעוד (אקטואליה)