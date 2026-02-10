9 פגזים בדקה: מערכת "יורה וטס" של בריטניה מטלטלת את נאט"ו

אימונים צבא בריטניה - צילום: הצבא הבריטי | חשבון רשמי אימונים צבא בריטניה | צילום: צילום: הצבא הבריטי | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:33 אימונים צבא בריטניה ( צילום: הצבא הבריטי | חשבון רשמי )

בזמן שאירופה מנסה להתאושש מהמשבר הביטחוני שיצרה המלחמה באוקראינה, בריטניה מבצעת קפיצת מדרגה דרמטית. שר ההגנה לוק פולארד הודיע השבוע בפרלמנט כי תוך חודשים ספורים ייחתם חוזה הייצור למערכת ה-MFP (Mobile Fires Platform) – מערכת ארטילרית מהפכנית שתחליף את התותחים הכבדים המיושנים ותשנה את דוקטרינת הלחימה של נאט"ו כולה.

הדיווח על המהלך הדרמטי פורסם לראשונה באתר UK Defence Journal, שחשף את דברי שר ההגנה בתשובה פרלמנטרית רשמית. המערכת, המבוססת על רק"ם ה"בוקסר" המפורסם, היא למעשה רובוט קרבי על גלגלים – לא עוד תותח כבד שנתקע בבוץ, אלא פלטפורמה ניידת שמשלבת עוצמת אש מאסיבית עם יכולת תמרון חסרת תקדים.

ה-RCH 155, שעליו מבוססת המערכת הבריטית, מסוגל להגיע למהירות של כ-100 קמ"ש ולירות עד תשעה פגזים לדקה – תוך כדי תנועה. זו לא סתם יכולת טכנית מרשימה, אלא שינוי פרדיגמה מוחלט בשדה הקרב המודרני. המערכת מאפשרת "יורה וטס" קטלני: הסוללה יכולה להיעלם מהשטח עוד לפני שהפגז הראשון נחת במטרה, יכולת הישרדותית קריטית מול מערכות איתור מתקדמות. בניגוד לתותחים המסורתיים שדורשים פריסה ארוכה וחשיפה מסוכנת, ה-MFP מבצע את כל התהליך בתנועה. הטווח המבצעי של 40 קילומטרים, בשילוב עם קצב האש הרצחני, הופך את המערכת לנשק אסטרטגי שמאיים לשנות את מאזן הכוחות באירופה. עבור ישראל, המתמודדת עם איומים דומים בזירות שונות, הפיתוח הבריטי מהווה נקודת התייחסות חשובה לגבי העתיד הטכנולוגי של הלחימה הקרקעית.

ללא מכרז: החלטה שמעוררת ביקורת

למרות הביקורת בלונדון על כך שהעסקה נחתמה ללא מכרז פתוח לבחינת חלופות, במשרד ההגנה הבריטי לא מתרגשים. אחרי ששלחו את התותחים הישנים לאוקראינה ונשארו עם מלאים מדולדלים, הבריטים מבינים שאין זמן לבירוקרטיה. הפתרון הזמני – רכישת תותחי 'ארצ'ר' משוודיה – הוכיח שהצבא הבריטי נותר ללא יכולת ארטילרית מספקת.

המהלך הבריטי משקף מגמה רחבה יותר באירופה: מדינות נאט"ו מבינות שהמלחמה באוקראינה חשפה חולשות קריטיות ביכולות הלחימה הקונבנציונליות. בזמן שרוסיה משגרת אלפי פגזים ביום, מדינות המערב מתקשות לספק תחמושת בסיסית. ה-MFP הבריטי הוא ניסיון לסגור את הפער הזה – לא רק בכמות, אלא בעיקר באיכות ובטכנולוגיה.

השלכות אסטרטגיות: מה זה אומר לנאט"ו ולישראל

החלטת בריטניה להאיץ את רכישת ה-MFP משדרת מסר ברור: המערב מבין שהוא בתחילתו של מרוץ חימוש חדש. המערכת הבריטית, שתיכנס לשירות תוך שנים ספורות, תהפוך את בריטניה למעצמה ארטילרית מובילה בנאט"ו. מדינות אחרות בברית כבר בוחנות מערכות דומות, והתעשייה הביטחונית האירופית צפויה לחוות תנופה משמעותית.

עבור ישראל, שמתמודדת עם איומים מרובי זירות ומפתחת יכולות ארטילריות משלה, הפיתוח הבריטי מספק תובנות חשובות. מערכת ה-SLING של אלביט, שהוצגה לאחרונה, משקפת גישה דומה של ניידות ועוצמת אש. השאלה האסטרטגית היא האם ישראל תמשיך בפיתוח עצמאי או תשקול שיתופי פעולה עם מערכות מערביות מתקדמות.

בסופו של דבר, המהלך הבריטי מסמן נקודת מפנה בהיסטוריה הצבאית האירופית. אחרי עשרות שנים של הזנחה, הארטילריה חוזרת להיות גורם מכריע בשדה הקרב. והפעם, עם טכנולוגיה שהייתה נראית כמדע בדיוני לפני עשור בלבד.