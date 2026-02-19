הממלכה בהלם: כך הגיב המלך למעצרו של אחיו

בריטניה נכנסה להלם עמוק היום לאחר שנודע דבר מעצרו של הנסיך לשעבר אנדרו מאונטבאטן ווינדזור, אחיו של המלך ובנה חביבה של המלכה המנוחה.

המלך צ'ארלס השלישי שאינו מרבה להתבטא בנושאים הקשורים למשפחת המלוכה, כאשר גם מסרים הכרחיים נכתבים בשם 'בית המלוכה', הבוקר בחר המלך להתייחס לפרשייה המביכה במספר שורות שפרסם.

"למדתי עם דאגה עמוקה על החדשות אודות אנדרו והחשד להתנהלות פסולה בתפקיד ציבורי", כתב המלך.

המונרך הבהיר כי "מה שמתרחש מעתה הוא התהליך המלא, ההוגן והנאות שבו נבחנת סוגיה זו באופן הראוי ועל ידי הרשויות המתאימות.

בעניין זה, כפי שאמרתי קודם, הם זוכים לתמיכתנו ושיתוף הפעולה המלאים. אני רוצה להבהיר באופן חד משמעי: החוק חייב להתקיים. במהלך תהליך זה, לא יהיה נכון מצידי להעניק עוד תגובות בנושא זה", כאשר מכאן ואילך ברור שלא תהיינה תגובות נוספות מטעמו של המלך.

"בינתיים", כותב המלך, "משפחתי ואני נמשיך למלא את חובתנו ולשרת את כלל הציבור."

כפי שדיווחנו, מוקדם יותר היום נעצר אנדרו מאונטבאטן ווינדזור בביתו הפרטי על ידי בלשי משטרה, שערכו גם חיפוש במקום ובבתים נוספים בבעלות הנסיך לשעבר.

החשד העיקרי נגד אנדרו נוגע למסמכים ששלח לג'פרי אפשטיין, שכללו לכאורה סודות כלכליים של הממלכה. לא ברור בשלב זה אם אנדרו ייחקר גם בחשד למעשים חמורים בהם חשוד במסגרת היכרותו עם הפושע האמריקני.