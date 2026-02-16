ה-"Phantom Scintilla" ( צילום: יצרן )

כשחושבים על רולס-רויס, התמונה שעולה לראש היא לרוב שילוב של עור משובח, דיפוני עץ נדירים ושקט מופתי. אך הפרויקט האחרון של המותג הבריטי, ה-"Phantom Scintilla", מוכיח שגם בעידן המודרני, היצרנית מצליחה למצוא דרכים חדשות להדהים את לקוחותיה באמצעות שילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לאומנות ידנית מסורתית.

"הניצוץ" שעל מכסה המנוע גולת הכותרת של הדגם החדש, ששמו נגזר מהמילה הלטינית "ניצוץ", היא ללא ספק מכסה המנוע. בצעד נועז ויוצא דופן, רולס-רויס בחרה להחליף את הצבע החלק והמוכר בעבודת חריטה מורכבת שבוצעה כולה באמצעות לייזר. החריטה אינה סתמית; היא נועדה לדמות את התנועה הדינמית של שמלת ה-"Spirit of Ecstasy" (רוח האקסטזה), הפסלון המפורסם המעטר את חרטום הרכב ושמלתו מתנפנפת ברוח. התהליך המורכב דרש למעלה מ-100 שעות של עבודה מדויקת, עד להשגת המרקם הייחודי שמעניק למכונית מראה של תכשיט בתנועה.

869,000 תפרים של שלמות

העיצוב המרהיב ממשיך אל תוך תא הנוסעים, שם רמת הפירוט מגיעה לשיאים חדשים. רולס-רויס מדווחת כי עבודת הרקמה על גבי המושבים והדלתות כוללת לא פחות מ-869,000 תפרים. דפוס הרקמה נועד גם הוא להדהים את העין וליצור תחושה של זרימה והמשכיות מהעיצוב החיצוני פנימה.

בנוסף, הרכב כולל שעון Bespoke ייחודי שפותח במיוחד עבור הדגם, ודיפוני קרמיקה המעניקים מגע מודרני וקר ובו בזמן יוקרתי להפליא. גג ה-"Starlight" המפורסם של החברה, המדמה שמי לילה זרועי כוכבים, עבר גם הוא התאמה אישית כדי להשלים את האווירה השמימית של ה-Scintilla.

מחווה ל-120 שנות היסטוריה

ה-"Phantom Scintilla" אינה רק תצוגת תכלית של יכולות ייצור; היא נוצרה כדי לחגוג 120 שנה להולדתה של ה-"Spirit of Ecstasy", הסמל שמלווה את המותג מאז 1911. הדגם הוזמן דרך ה-"Private Office" של רולס-רויס בסינגפור, מחלקה המתמחה בליווי אישי של הלקוחות העשירים ביותר בעולם ביצירת רכבים שהם "אחד ויחיד".

בעוד שהמחיר נותר חסוי (כנהוג במכוניות מסוג זה), ברור לכל כי מדובר באחד הפרויקטים המורכבים והיקרים ביותר שיצאו משערי המפעל בגודווד בתקופה האחרונה.