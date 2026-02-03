הלייזר והבינה המלאכותית: רפאל מטלטלת את שדה הקרב

בעוד העולם מסתכל בדאגה על זירות הלחימה המתלקחות, ענקית הביטחון הישראלית רפאל נוחתת בסינגפור ומציגה לעולם איך נראה העתיד של המלחמה המודרנית. זה לא רק ברזלים וטילים; מדובר בשינוי חוקי המשחק שבו החלל, המודיעין והלייזר מתחברים למכונת מלחמה אחת משומנת וקטלנית.
בלב התערוכה, רפאל חושפת כיצד היא הופכת את המודיעין ל"חי" ואת התקיפה למדויקת ברמה כירורגית.
העיניים בחלל והלייזר ששורף טילים
לפי דיווח באתר החברה, השנה המודיעין הוא הכוכב האמיתי. רפאל הקימה מתחם ייעודי שמציג מערכות כמו LIFESITE שרואה הכל מהחלל, לצד ה-PUZZLE שמחברת את כל המידע בזמן אמת ללוחמים בשטח.
הקורא הממוצע אולי מכיר את ה"כיפת ברזל", אבל בסינגפור רפאל מציגה את השותפה החדשה שלה: ה-IRON BEAM – מערכת הלייזר שצפויה לשנות את כל מה שחשבנו על הגנה אווירית ולהפוך את יירוט הרקטות לזול ויעיל מתמיד.
הנוקאאוט האווירי: מפציצים ומנצחים
בתחום התקיפה, רפאל לא משאירה מקום לספק עם משפחת ה-SPICE, כולל דגמים לטווחים ארוכים במיוחד שמאפשרים פגיעה מדויקת בלי לסכן את המטוס. יואב תורג’מן, מנכ"ל רפאל, הבהיר בפתיחת התערוכה כי שדה הקרב היום דורש חיבור הדוק בין "לראות" ל"לפגוע". כשכל המערכות האלו מדברות אחת עם השנייה, זה לא רק יתרון טכנולוגי – זו מהפכה שמשנה את פני המערכה מהיסוד ומחזקת את המעמד של ישראל כמעצמה ביטחונית עולמית.
