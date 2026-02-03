כיכר השבת
חשיפה בסינגפור

הלייזר והבינה המלאכותית: רפאל מטלטלת את שדה הקרב

החברה הישראלית המובילה בפיתוחי נשק רפאל מציגה את מהפכת הלייזר והבינה המלאכותית בתערוכה בסינגפור. עם מערכות תקיפה מהחלל והגנה אווירית בלתי חדירה, הטכנולוגיה הישראלית מותירה את העולם בהלם (בעולם)

ניסוי שטח מוצלח עבור חיל הים הישראלי! (צילום: משרד הביטחון הישראלי, חיל הים ורפאל | IAI חשבון רשמי)

בעוד העולם מסתכל בדאגה על זירות הלחימה המתלקחות, ענקית הביטחון הישראלית רפאל נוחתת בסינגפור ומציגה לעולם איך נראה העתיד של המלחמה המודרנית. זה לא רק ברזלים וטילים; מדובר בשינוי חוקי המשחק שבו החלל, המודיעין והלייזר מתחברים למכונת מלחמה אחת משומנת וקטלנית.

בלב התערוכה, רפאל חושפת כיצד היא הופכת את המודיעין ל"חי" ואת התקיפה למדויקת ברמה כירורגית.

העץ של רפאל: לייזר קטלני מהשורשים (צילום: חשבון ה X חברת רפאל )

העיניים בחלל והלייזר ששורף טילים

לפי דיווח באתר החברה, השנה המודיעין הוא הכוכב האמיתי. רפאל הקימה מתחם ייעודי שמציג מערכות כמו LIFESITE שרואה הכל מהחלל, לצד ה-PUZZLE שמחברת את כל המידע בזמן אמת ללוחמים בשטח.

הקורא הממוצע אולי מכיר את ה"כיפת ברזל", אבל בסינגפור רפאל מציגה את השותפה החדשה שלה: ה-IRON BEAM – מערכת הלייזר שצפויה לשנות את כל מה שחשבנו על הגנה אווירית ולהפוך את יירוט הרקטות לזול ויעיל מתמיד.

הנוקאאוט האווירי: מפציצים ומנצחים

בתחום התקיפה, רפאל לא משאירה מקום לספק עם משפחת ה-SPICE, כולל דגמים לטווחים ארוכים במיוחד שמאפשרים פגיעה מדויקת בלי לסכן את המטוס. יואב תורג’מן, מנכ"ל רפאל, הבהיר בפתיחת התערוכה כי שדה הקרב היום דורש חיבור הדוק בין "לראות" ל"לפגוע". כשכל המערכות האלו מדברות אחת עם השנייה, זה לא רק יתרון טכנולוגי – זו מהפכה שמשנה את פני המערכה מהיסוד ומחזקת את המעמד של ישראל כמעצמה ביטחונית עולמית.

