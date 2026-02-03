הלייזר והבינה המלאכותית: רפאל מטלטלת את שדה הקרב

ניסוי שטח מוצלח עבור חיל הים הישראלי! - צילום: משרד הביטחון הישראלי, חיל הים ורפאל | IAI חשבון רשמי ניסוי שטח מוצלח עבור חיל הים הישראלי! | צילום: צילום: משרד הביטחון הישראלי, חיל הים ורפאל | IAI חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:00 ניסוי שטח מוצלח עבור חיל הים הישראלי! ( צילום: משרד הביטחון הישראלי, חיל הים ורפאל | IAI חשבון רשמי )

בעוד העולם מסתכל בדאגה על זירות הלחימה המתלקחות, ענקית הביטחון הישראלית רפאל נוחתת בסינגפור ומציגה לעולם איך נראה העתיד של המלחמה המודרנית. זה לא רק ברזלים וטילים; מדובר בשינוי חוקי המשחק שבו החלל, המודיעין והלייזר מתחברים למכונת מלחמה אחת משומנת וקטלנית.

בלב התערוכה, רפאל חושפת כיצד היא הופכת את המודיעין ל"חי" ואת התקיפה למדויקת ברמה כירורגית.

העץ של רפאל: לייזר קטלני מהשורשים ( צילום: חשבון ה X חברת רפאל )