נשיא המדינה יצחק הרצוג, קיבל הבוקר (שלישי), את כתבי ההאמנה של שגרירי פיג'י ותאילנד החדשים בישראל, בטקסים רשמיים שנערכו בבית הנשיא.

עם קבלת כתב ההאמנה של ג׳סוני ויטוסגאבולו כשגריר התושב הראשון של פיג׳י בישראל, בירך נשיא המדינה את פיג׳י על החלטתה ההיסטורית לפתוח שגרירות בירושלים וציין כי מדובר בצעד משמעוצי בפיתוח היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות.

הנשיא פתח את דבריו ואמר: ״אני מתכבד לקבל כאן בירושלים את השגריר הראשון של פיג׳י בישראל. זהו רגע נפלא, ואנו נרגשים מאוד. פיג׳י היא ידידה קרובה של ישראל, ואנו אוהבים את ארצכם. עתידם של נושאים גלובליים חשובים רבים תלוי באזור האוקיינוס השקט, לרבות בתחומי הים, האקלים והאנרגיה״.

שגריר פיג׳י החדש השיב לנשיא ואמר: “אני מתכבד להיות השגריר התושב הראשון של פיג’י בישראל. אנו שותפים לתפילות לביטחון ולשלום של ישראל, ואנו עומדים לצד ישראל״.

קודם לכן, הגיש שגריר תאילנד הנכנס בוניארית ויצ׳יאנפונטו, את כתב ההאמנה שלו לנשיא המדינה. הנשיא שיבח את היחסים החזקים בין ישראל לתאילנד וציין הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה בתחומי החדשנות החקלאות והתיירות: ״הישראלים אוהבים את תאילנד. במהלך המלחמה, לנוכח הטרגדיות שאירעו, אזרחי תאילנד בישראל הפכו לחלק ממשפחתנו. קיימות הזדמנויות רבות להעמקת היחסים הבילטרליים בינינו בתחומים רבים, בהם קשרים כלכליים, מדע וטכנולוגיה ותיירות״.

עם הגעת השגרירים נוגן המנון מדינתם על ידי תזמורת צה"ל ולאחר מכן סקרו השגרירים את משמר הכבוד הצה"לי באולם הטקס. לאחר הגשת כתבי האמנה לנשיא, הנשיא קיים פגישה עם כל שגריר, ולאחר מכן חתם כל אחד מהשגרירים בספר האורחים של בית הנשיא. כל טקס תם בניגון "התקווה".