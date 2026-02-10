"מחיר פצצה" הפך לראיה: פסק דין היסטורי החזיר רכב גנוב לבעליו

פסק דין חריג ניתן השבוע בבית המשפט, כאשר נקבע כי סוחר רכב שרכש מכונית גנובה במחיר חשוד – חייב להחזירה לבעליה המקורי, ללא קשר ל'תקנת השוק'. המקרה, שהחל בגניבה אלימה ברחובות תל אביב, הסתיים בפסיקה משפטית ברורה: מי שמתעלם מסימני אזהרה ברורים – ישלם את המחיר.

הסיפור החל כאשר בעל רכב סוזוקי סוויפט חדש, שרכש את המכונית תמורת 94 אלף שקל, מצא את עצמו קורבן לגניבה אלימה. הגנב, שהתחזה לשוטר בעזרת פנס, זינק לרכב וברח עם השלל. המכונית, שהייתה בת שלושה חודשים בלבד, החלה מסע מהיר בין ידיים עד שהגיעה למגרש מכוניות, שם נרכשה תמורת 68 אלף שקל בלבד – ירידת ערך של כ-30% תוך פרק זמן קצר במיוחד.

הסוחר, שרכש את הרכב, טען להגנתו כי פעל בתום לב וכי חלה עליו 'תקנת השוק' – עיקרון הלכתי ומשפטי המאפשר לרוכש בתום לב לשמור על נכס שנרכש בשוק. אולם בית המשפט לא קיבל את הטענה, וקבע כי במקרה זה הסוחר לא פעל בתום לב הנדרש.

בפסק הדין, ציין השופט כי אפילו המתווך בעסקה כינה את המחיר 'פצצה' – ביטוי שהפך לראיה מכרעת נגד הנתבע. "הדעת מתקשה לסבור", נכתב בהחלטה, כי סוחר מקצועי לא היה צריך לחשוד כאשר רכב כמעט חדש מאבד 30% מערכו תוך חודשים ספורים. השופט הדגיש כי מדובר במחיר שהיה צריך להדליק 'נורה אדומה' בראשו של כל סוחר מנוסה.

בעולם המשפט הישראלי, המושג "תקנת השוק" הוא לעיתים חבל ההצלה של קונים תמימים, אך במקרה של גניבת הסוזוקי בתל אביב, הוא הפך למלכודת מוות משפטית. המטרה של הסעיף הזה היא להגן על עסקאות שנעשו ביושר, אבל כפי שגילה בעל המגרש בדרך הקשה – אם המחיר נמוך מדי והנסיבות חשודות, החוק לא יעמוד לצידכם.

הסכנה שמתחבאת מאחורי "מחיר מציאה"

בית המשפט קבע כי כדי ליהנות מהגנת "תקנת השוק", הקונה חייב להוכיח "תום לב" מוחלט. במקלים של רכב חדש שנמכר במחיר "פצצה", השופט הבהיר כי חובת הבדיקה חלה על הקונה. אם לא נדלקה אצלכם "נורה אדומה" כשמכונית חדשה נמכרת ב-30% פחות ממחירה – אל תצפו שבית המשפט יכשיר את העסקה. בסוף היום, הבעלים המקורי חזר הביתה עם הרכב, והסוחר נשאר עם חור בכיס.

לא מגן אוטומטי

הפסיקה מצטרפת למגמה משפטית ברורה בישראל, לפיה 'תקנת השוק' אינה מגן אוטומטי לכל רוכש. כידוע, העיקרון ההלכתי מחייב בדיקה קפדנית של נסיבות העסקה, ובמיוחד כאשר מדובר ברוכש מקצועי שאמור להכיר את השוק ואת מחירי הרכבים. במקרה זה, השילוב בין המחיר הנמוך באופן חריג לבין העובדה שהרכב היה כמעט חדש – יצר תמונה ברורה של עסקה חשודה.

בסופו של יום, בית המשפט הורה על החזרת הרכב לבעליו המקורי, בתוספת פיצוי של 21 אלף שקל עבור הוצאות משפט ונזקים נלווים. הסוחר, שניסה להסתמך על 'תקנת השוק', גילה כי העיקרון ההלכתי אינו חל כאשר קיימים סימני אזהרה ברורים שהתעלמו מהם. המסר המשפטי ברור: גם בעולם המסחר, תום הלב נבחן על פי נסיבות העסקה, ולא רק על פי הכוונה הסובייקטיבית של הרוכש.