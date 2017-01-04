על פי פסיקת בית המשפט כשחותמים על הסכם ממון בין הצדדים ויש בהסכם פגמים צורתיים או קוסמטיים, בית המשפט יסתכל תמיד גם על עיקרון "תום הלב", המוכר לנו מחוק החוזים, ויאשר את ההסכם בשעת הצורך. טור משפטי מעו"ד יהושע דוב פלדשטיין (טור, חוק ומשפט)
ב-2015, שנתיים לאחר שגובש הסכם בין בני הזוג בבית הדין הרבני, הגישה האישה תביעת מזונות חדשה לבית המשפט למשפחה. השופטת הבהירה כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני וציינה כי התנהלות האם נגועה בחוסר תום לב (משפט)
רשת החנויות הגדולה טענה כי חברה איטלקית המייצרת מותגי משקפיים יוקרתיים, הפרה את הסכם הבלעדיות עמה, במטרה למכור את מוצריה באופן ישיר. לפני מספר ימים תביעת הרשת התקבלה, והיא זכתה בפיצויי עתק על אבדן רווחים (משפט)
הסכם שכירות, חוזה עבודה ואפילו סתם הסכם רכישה של מוצר כלשהו,יכולים לגרום לנזק רב אם לא מבינים ממה הוא מורכב, כדי להבין על מה את חותמת או מה ניתן להפיק מחוזה שאינו כתוב נכון, עלייך לשים לב למושגים הבאים עוד לפני שאת ניגשת לקרוא את השורות הקטנות.