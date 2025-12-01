דרמה יוצאת דופן התרחשה בלשכת ההוצאה לפועל, לאחר שחייבים המנסים להשתחרר מחוב הוצאות משפט בסך 18,000 ש"ח נקטו בצעד נקמני וחסר תקדים: ניסיון לשלם את מלוא החוב באמצעות מטבעות – משקל כולל של כ-235 קילוגרמים של כסף קטן. כך דיווחה העיתונאית ליטל דוברוביצקי באתר Yent

החייבים, שככל הנראה ביקשו להקשות על הנושים ולבזבז את זמנם על ספירת הכסף הכבד, הגישו לאחר ניסיון התשלום בקשת "טענת פרעתי" – כלומר, הכרזה על כך שהחוב כוסה במלואו. אלא שניסיון זה נתקל בסירוב מיידי של הזוכה, שסירב לקבל את הכסף בשל אופן הגשתו הבלתי מתואם והבלתי מעשי.

ההבחנה המשפטית: תקינות מול תום לב

ההכרעה ניתנה על ידי רשמת ההוצאה לפועל, ונשאה בחובה אמירה משפטית חשובה. רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת החייבים, ופסקה כי סירוב הזוכה היה מוצדק.

בהחלטתה, הבחינה הרשמת בין שני מישורים:

תקינות התשלום במזומן (מותר): הרשמת קבעה כי תשלום במזומן מותר מבחינה חוקית, שכן חוק צמצום השימוש במזומן אינו חל על חובות פסוקים על פי החלטת בית משפט.אופן הביצוע (פגום): הבעיה לא הייתה במטבע, אלא בדרך. ההחלטה קבעה כי ניסיון תשלום של מאות קילוגרמים של מטבעות ללא תיאום מוקדם עם הזוכה, מהווה פעולה שנעשתה "בניגוד לעיקרון תום הלב".

החייבים הפסידו: החוב נותר פתוח

כתוצאה מהפסיקה, בקשת החייבים בטענת "פרעתי" נדחתה. לא רק שחוב של 18,000 השקלים נותר פתוח, אלא שהחייבים חויבו לשלם הוצאות משפט נוספות בשל הצעד הציני שנקטו.

המסר המשפטי ברור: בעוד שהחוק מאפשר לשלם חובות פסוקים במזומן, יש לבצע את התשלום בדרך יעילה וסבירה, וכל ניסיון להפוך את ההליך המשפטי למעמסה על הצד השני ייחשב לחוסר תום לב ויוביל להשלכות כספיות נוספות.

מעו"ד ליטל שור, המייצגת את החייבים, נמסר בתגובה חריפה לכתבה באתר Yent שם פורסם הסיפור לראשונה: "בהחלטת הרשמת יש כדי לפגוע בזכותם החוקית והבסיסית של החייבים לשלם את חובם בהתאם לחוק. סירוב הזוכה לקבל את המטבעות, שהינם 'הילך חוקי' במדינת ישראל, מהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, ואין להקל ראש בכך תחת איצטלות של 'תום לב' ומונחים עמומים. החלטתה של כבוד הרשמת מהווה למעשה פגיעה בשלטון החוק ויוצרת מצב של 'יצא חוטא נשכר'. אנו שומרים על זכותנו להגיש ערעור על ההחלטה."

עו"ד ד"ר אסף פוזנר, בא כוח הצד הזוכה, התייחס לפסיקה ואמר לYent: "היו מספר מקרים שבהם חייבים סבורים שכאשר פסק דין לא מוצא חן בעיניהם הם ינסו לשלם במטבעות, אולם גם למחאה הזאת יש גבולות כפי שקבעה הרשמת". פוזנר הדגיש כי החלטת הרשמת שמה גבולות ברורים לניצול ציני של הליכי ההוצאה לפועל.