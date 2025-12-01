פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים, אתמול יום ראשון, כתב אישום נגד תושב ירושלים בן 47, ששימש כנהג הסעות תלמידים - בגין ביצוע עבירות חמורות ואכזריות בקטינה כבת 15, תלמידת חינוך מיוחד, וכן בגיל הדחת קטינה לשימוש בסם מסוכן והחזקת סמים בכמות שאינה לצריכה עצמית. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד ברכה בן אדרת-זרחיה מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם הסיע את הקטינה מדי בוקר לבית הספר שבו היא לומדת. במהלך ימי ההסעה, פיתח עמה קשר אישי ושוחח עמה על נושאים שאינם קשורים לייעוד הנסיעה.

במהלך שתי נסיעות נפרדות, לפי כתב האישום, סטה הנאשם ממסלול הנסיעה המקובל, לקח את הקטינה לביתו, שם נתן לה סם מסוכן מסוג המכונה "דוקטור", ולאחר שהקטינה השתמשה בו, ביצע בה מעשים חמורים.

ביום שלאחר האירוע הראשון, שב ואסף הנאשם את הקטינה, חזר לביתו עמה, נתן לה שוב סם מסוכן, ולאחר שהקטינה חשה ברע, ביצע בה שוב מעשים חמורים באכזריות.

בנוסף לעבירות אלו, מיוחסות לנאשם עבירות סמים נוספות. לפי כתב האישום, נמצאו בביתו סמים מסוכנים בכמות משמעותית מסוגים שונים, וכן ציוד המשמש להכנה, שקילה ואריזת סמים, לרבות משקלים ושקיות חלוקה.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של חדירה אסורה, הדחת קטין לסם והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. חל איסור פרסום על כל פרט העלול לזהות את הקטינה.

ביום חמישי בשבוע שעבר, עוד בטרם הגשת כתב האישום, הודיעה המשטרה על סיום החקירה בפרשייה המזעזעת והמחרידה.

קצינת החקירות ממחלק משפחה בתחנת מוריה מרחב ציון, פקד מעיין פרץ, אמרה בזמן הגשת הצהרת התובע לקראת האישום: ""כאימא לילדה קטנה, מזעזעת המחשבה שבעל תפקיד שכזה בוחר לפגוע בנוסעת ששמה את כל מבטחה בו".