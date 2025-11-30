כיכר השבת
דרמה בליל שבת

באמצע החופשה: הבחינו במצלמות האבטחה בבית - ונבהלו ממה שגילו

בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)

החשוד אחרי שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

שוהה בלתי חוקי מרמאללה, שפרץ לדירת מגורים בחולון, נתפס בשעת מעשה על ידי שוטרי משטרת חולון - לאחר שבעלי הדירה, הנמצאים בחו"ל, הבחינו כי מצלמות בדירתם הוסטו ודיווח על כך הועבר ל.

זה קרה בליל השבת האחרונה, בסמוך לשעה 19:00 בערב. במוקד המשטרה התקבל אז דיווח על אודות חשד לפריצה לדירה ברחוב התמר בחולון.

לפי הדיווח, בעלי הבית, הנמצאים בחופשה בחו"ל, הבחינו בכך שהמצלמות בדירה הוסטו באופן פתאומי וביקשו מקרובי משפחתם בארץ לדווח על כך למשטרה.

תכשיטים, כסף. הפריטים שנגנבו מהדירה (צילום: דוברות המשטרה)

מיד עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי סיור ובלשי משטרת חולון, אשר סגרו את השטח מסביב לבית ותוך שניות ספורות הבחינו בחשוד קופץ מקומה ראשונה למטה ומנסה להימלט.

השוטרים עצרו את החשוד במקום ותפסו ברשותו תכשיטים, אותם גנב מהדירה, וכסף בסכום הכולל של 1700 ש"ח.

העצור, שוהה בלתי חוקי מרמאללה כאמור, בשנות ה-30 לחייו, הועבר לטיפול רפואי בבית החולים עם חשד לשבר בידו במהלך הקפיצה מהדירה.

מעצרו הוארך אתמול עד לתאריך 2.12.25. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה).

