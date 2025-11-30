בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל, נעצר תושב העיר טבריה החשוד באיומים על ראש העיר ברקע עבודות בינוי בעיר. כך מסרה המשטרה היום (ראשון).

ביום חמישי האחרון התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות אדם חשוד שהגיע למשרדי עיריית טבריה בעיר, הפר את הסדר ואיים לפגוע בנוכחים במקום.

עם הגעת הכוחות למקום, נעצר החשוד (תושב העיר, בן 47). מחומר החקירה עולה כי בימים הקודמים לאירוע, פנה החשוד לראש עיריית טבריה ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת המקומית הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת.

בין היתר איים: ""אם מישהו נוגע במשהו, אני גומר אותו".

ביום שישי האחרון הובא החשוד בפני בית משפט השלום בנוף הגליל, שהאריך את מעצרו עד ליום שני השבוע.

בינתיים חקירת המקרה נמשכת.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לאיים או לפגוע באישי ציבור הממלאים את תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור, חקירה ומיצוי הדין עם כל מי שמנסה להלך עליהם אימים", מסרה המשטרה.