טעויות של מתחילים

גנב פלסטיני בן 16 ניסה להתחפש בשכונה החרדית; הוא רק פספס דבר אחד

צעיר פלסטיני בן 16 נעצר על ידי שוטרי הסיור של מחוז ירושלים בליל שבת - רגע לפני שהוציא לפועל פעילות פלילית של גניבת רכב | רצף 'טעויות' בהתנהלותו, הגביר את חשדם של השוטרים (חדשות, משפט)

(צילום: דוברות המשטרה)

פלסטיני שוהה בלתי חוקי נתפס בסוף השבוע בשכונת הר נוף בירושלים, רגע לפני שהצליח לגנוב רכב. כך מסרה היום (ראשון) .

זה קרה בליל השבת האחרונה, מעט לאחר השעה שלוש לפנות בוקר. במסגרת פעילות שוטרי הסיור מתחנת מוריה במשטרת ישראל בשכונת הר נוף בירושלים הבחינו השוטרים בצעיר שעורר את חשדם בשכונה.

הצעיר חבש כיפה לבנה סרוגה, ונראה אוחז בידו מכשיר טלפון סלולרי. הדבר המופרך, ששומר מצוות יחזיק טלפון בשבת, עורר את חשד השוטרים העירניים.

כשנשאל הצעיר על ידי השוטרים לשמו, התקשה להשיב בשפה העברית ולאחר השתהות קלה השיב בשפה הערבית.

השוטרים ערכו חיפוש על גופו ואיתרו כלי פריצה לרכב, מחשב רכב, מנפץ חלונות ומפתח משוכפל.

החשוד נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת מוריה. בבדיקת זהותו התברר כי מדובר בצעיר שב"ח פלסטיני תושב שטחים, ובסיום חקירתו נכלא.

מעצרו הוארך בצאת השבת ב-4 ימים, עד לתאריך 2.12, לטובת המשך החקירה בעניינו.

השוטרים פעלו בהר נוף במהלך סוף השבוע האחרון, כחלק מפעילותם של כלל שוטרי יחידות מחוז ירושלים למיגור וסיכול עבירות הרכוש השונות, ביניהם עבירות גניבת כלי רכב.

1
כיפה על הכובע סוודר?! חובבן
יהודי

