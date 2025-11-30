טעויות של מתחילים גנב פלסטיני בן 16 ניסה להתחפש בשכונה החרדית; הוא רק פספס דבר אחד צעיר פלסטיני בן 16 נעצר על ידי שוטרי הסיור של מחוז ירושלים בליל שבת - רגע לפני שהוציא לפועל פעילות פלילית של גניבת רכב | רצף 'טעויות' בהתנהלותו, הגביר את חשדם של השוטרים (חדשות, משפט)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:57