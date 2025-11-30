כיכר השבת
במקום גבורתו אתה מוצא ענוותנותו

ויתר על כבודו: מה עשה רבי יצחק כהן בחתונת נכדו? | תיעוד מרגש

קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נכדו של הגאון רבי יצחק כהן, ראש ישיבת 'תורה ודעת' ורבה של שכונת 'שמואל הנביא'. החתן, מבכירי ישיבת 'אור אלחנן', הוא בנו של הרה"ג ר' רפאל כהן | בשמחה השתתפה שורה מכובדת של רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה לאלפים | רגעים מיוחדים נקלטו בשמחה, כאשר ברוב ענוותנותו ויתר רבי יצחק כהן על כבודו, ונצפה מכבד את הראשונים לציון ושאר הרבנים החשובים לשבת על כסאו המכובד, כשהוא עצמו מתיישב לצידם על כיסא רגיל | צפו בתיעוד ממעשה הענווה ומרגעי השמחה (חרדים)

שמחת נישואי נכדו של רבי יצחק כהן (צילום: ש.פ.ה.)
