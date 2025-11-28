כיכר השבת
שבוע לפטירתה

דוכן תפילין בטיילת, עמדות זיכרון ו"באר מרים": ההנצחה החרדית לראשת העיר

האבל על לכתה של ראשת העיר נתניה מרים פיירברג-איכר, חוצה מגזרים, וגם בציבור הדתי-חרדי מקדישים לה מיזמי זיכרון מיוחדים במהלך ימי השבעה | דוכן תפילין ייחודי הוקם בבית קפה בטיילת בעיר, עמדות זיכרון ולימוד הוצבו בבית הכנסת בשכונת עיר ימים ומקווה טהרה ייקרא על שמה | כך זה נראה (חרדים)

(צילום: באדיבות המצלם)

האבל בעיר נתניה על פטירתה של ראשת העיר מרים פיירברג-איכר, שהלכה לעולמה לאחר שנים ארוכות של הנהגה ציבורית, חוצה מגזרים. פיירברג-איכר, שכיהנה כראשת העיר במשך יותר משני עשורים, נחשבה לדמות שהתחברה עם מגוון התושבים. בימי השבעה ניכרת היטב תחושת האובדן, אך גם ההערכה הרבה כלפיה, כאשר יוזמות הנצחה מיוחדות צצות בכל רחבי העיר ומבטאות את הקשר העמוק של התושבים אליה.

במהלך השבוע, הוקם דוכן תפילין ייחודי בכניסה לבית הקפה "שוקולד דה-לוקס" בטיילת נתניה. הדוכן מאפשר לעוברים ושבים להניח תפילין, לומר פרקי תהילים ולהקדיש את המצווה לעילוי נשמתה. "כל תושב בעיר חייב הרבה למרים", הסביר שמואל, המנהל את בית הקפה, "היה לה חיבור מאוד מיוחד עם כלל התושבים, וזכותה גדול מאוד גם בסיוע הרב להקמת מוסדות תורניים".

כל אדם שמניח תפילין, מוזמן גם לברך "שהכל" על פרלין עבודת יד, כשר למהדרין כמובן, שהוכן במקום, לזכרה של ראשת העיר. "אין ספור אנשים, עוברים ושבים בטיילת, ניגשים מעצמם לדוכן – בכדי להניח תפילין".

עוד יוזמה מרגשת היא הקמת עמדות זיכרון ולימוד בבית הכנסת בשכונת עיר ימים. בית הכנסת שוכן בתוך מבנה גדול ומפואר של , בו גם בחרה משפחת ראש העיר פיירברג לשבת שבעה.

בעמדות אלו יכולים המתפללים והמבקרים לקרוא פרקי תהילים, להניח תפילין, לתת צדקה ולהדליק נר נשמה לזכרה. היוזמה נועדה לאפשר לכל אדם, בין אם הוא תושב ותיק ובין אם חדש בעיר, לקחת חלק פעיל בהנצחתה. בכך הופכת ההנצחה לפעולה חיה שממשיכה את מורשתה של פיירברג-איכר.

בשבוע האבל בעיר נתניה, אחת היוזמות הבולטות היא החלטת ועדת התמיכות של המשרד לשירותי דת לאשר להקצאת תקציב לבניית מקווה חדש בשכונת עיר ימים, שיישא את השם "באר מרים" – על שמה ולעילוי נשמתה של ראשת העיר המנוחה.

"ההחלטה נועדה להנציח את פועלה רב השנים של פיירברג איכר למען חיזוק מעמד שירותי הדת בעיר והנגשתם לכלל התושבים, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה וראויה לכל מגזר", נאמר בהודעת המשרד לשירותי דת.

בנוסף, בבתי כנסת בעיר ובמרכזים נוספים, הכריזו על יוזמות הנצחה שונים לעילוי נשמתה. "היא ידעה להקשיב לקולות המגוונים בעיר", אומר אחד התושבים, "לא משנה מה הרקע שלך – היא תמיד מצאה דרך לעזור".

