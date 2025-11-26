( צילום: יוסי רוזנבוים )

חברת ההפקות VMP הודיעה הערב (רביעי) על ביטול מוחלט של המופע בבנייני האומה להשקת אלבומו של הזמר נפתלי קמפה. זאת לאחר הסערה הציבורית החריפה שהתעוררה בקעבות ההחלטה, שהתקבלה אתמול, לסגור את עזרת הנשים במופע.

המופע היה אמור להתקיים מלכתחילה בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, אלא שכזכור, אחרי מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע המפיק שלום וגשל במפתיע כי החליט לבטל את היציע לנשים ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות - בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע הענק של שמוליק סוכות, שמתוכנן להתקיים במוצ"ש חנוכה בארנה. כעת הודיע וגשל כי הוא המופע מבוטל לחלוטין. הוא תיאר את הסערה החריפה שנוצרה בעקבות ההחלטה אתמול, ואת האיומים המשפטיים שקיבלו - ובין היתר של נשים שתכננו להגיע ולפוצץ את המופע - וכאמור הודיע על ביטול המופע לחלוטין. המכתב המלא ממדאני בגינוי שלא נשמע ממנו עד היום; נכנע ללחצים ולביקורת נגדו יוסי נכטיגל | 16:11 "אל אוהדי המוזיקה היהודית בכלל, ולרוכשי הכרטיסים למופע השקת האלבום של נפתלי קמפה בפרט", נמסר מההפקה. "ברצוננו לשתף אתכם בתהליך המורכב שאנו עוברים מאז הכרזת מופע ההשקה, מופע שעליו עמלנו חודשים ארוכים. "כפי שעשינו בעבר בצורה מוצלחת וכשרה ובליווי הרבנים שלאורם אנו הולכים, פתחנו את המופע בהפרדה על פי כל גדרי הצניעות עם כניסות נפרדות, הפרדות מלאות, במבואות, כפי שנהוג בכל בית כנסת, אולמות אירועים, ובשמחות המתקיימות מידי יום במחוזותינו.

וגשל מתייחס בראיון בכיכר השבת לפני כמה חודשים לנושא ( צילום ועריכה: למי עזוז )

"לצערנו, עקב המופע הגדול המתוכנן לשבוע שלאחר מכן במוצאי שבת חנוכה בארנה, ומאחר שלטענת העסקנים העוסקים בנושא הצניעות האירוע הנ״ל אינו עומד בסטנדרטים המקובלים בציבור יראי ה’, התעוררה סערה רחבה. רבים בציבור ראו במופע ההוא פירצה חמורה, וכתוצאה מכך הופעל לחץ גדול על בתי הרבנים, שלחץ גם עלינו, לבטל את עזרת הנשים במופע שלנו, למרות שמדובר באירוע שונה לחלוטין, המתקיים בהפרדה מלאה ובהלימה גמורה למסורת ולמנהגי קהילות יראי ה’".

הם הוסיפו: "לצערנו, ביטול עזרת הנשים אצלנו יצר חילול השם גדול בציבורים אחרים בארץ, שלא צפינו ולא רצינו בו, ובמקביל לא הוביל לתוצאה המקווה בקרב אותם עסקנים ביחס לאירוע בארנה (למעט תרגיל יח״צ בדבר “התפטרות” מפיק כזה או אחר). נכון לעכשיו, האירוע בארנה מתקיים כרגיל.

"ביממה האחרונה אנו מוצפים בגל תקשורתי חריף מצד ארגונים קיצוניים וגופים רבים, המבקשים להפוך אותנו לסמל בתוך מאבקיהם, הן מול הציבור החרדי והן בתוך המאבקים הפנימיים במדינה. במקביל קיבלנו איומים משפטיים וזיהינו התארגנות של נשים לרכוש כרטיסים במטרה להגיע למופע ולפוצץ אותו כמחאה על ביטול עזרת הנשים.

"אנו מצרים על כך שבעוד שבמגזר שלנו מתקיימים אירועים כשרים לנשים בלבד, לגברים בלבד וגם בהפרדה, ואף בסבסוד אגפי התרבות התורנית, הלחץ הציבורי והתקשורתי גרם לכך שעיריית ירושלים נאלצה להסיר את הנחת ה”ירושלמי”. זאת למרות שבעבר קיימנו מופעים דומים בספסוד וגם ללא סבסוד, כשהצלחתם נשענה אך ורק עליכם רוכשי הכרטיסים קהל אוהדי וחובבי המוסיקה החסידית.

"נקלענו לסיטואציה שבה הפכנו, בעל כורחנו, לכלי משחק במאבק ציבורי אדיר. שבו נעשה ניסיון לכפות עלינו ועל הציבור כולו כיצד לחיות, כיצד להתנהל ומהי צורת החיים הראויה, ואנו איננו מעוניינים לקחת חלק בזאת".

לדבריהם, "ובמצב שנוצר, ובעיקר משום שנגרם כאן חילול השם גדול בעקבות הדרך שבה הוצג ביטול עזרת הנשים בתקשורת, ללא הבנת הרגישות, המורכבות והניואנסים העמוקים הנוגעים לציפור נפשנו.

"ולכן לא נראה לנו נכון לקיים את המופע הזה בעת הזאת כלל. וכמאמר הכותרת ואנחנו רק רצינו לשמח.. ובמקום שיש חילול השם ומחלוקת אין שמחה שורה. לפיכך, המופע מבוטל, וכל רוכשי הכרטיסים יקבלו החזר מלא.

"אנו מבקשים להודות מקרב לב לכל הרוכשים היקרים, ולהתנצל בכאב על האכזבה המשותפת. תודה מיוחדת לאלפי הגברים והנשים ששלחו מסרים מחזקים ומרגשים בימים האחרונים. נישא תפילה שיימצא בעתיד הדרך לקיים אירועים המותאמים לאורח חיינו, בכשרות, ברגישות ובאופן שמקדש שם שמים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל".