הזמר ליפא שמלצר עבר הלילה (ראשון) בארצות הברית תאונת דרכים עם רכב המרצדס היוקרתי שלו בשלג בניו יורק - וניצל בנס.

שמלצר ובנו חזרו מאירוע בשעת לילה מאוחרת, בשלב מסוים של הנסיעה השניים החליקו עם הרכב בשלג שהצטבר על הכביש.

הרכב התנגש בגדר ההפרדה, כוחות הצלה שהוזעקו למקום חילצו אותם וגררו את הרכב למקום בטוח.

בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר ליפא שמלצר: "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס, אם לא היה לנו חגורת בטיחות היינו עפים מהרכב ומאבדים שליטה, אני עדיין לא מעקל את הנס הגדול".