"ראיתי את המוות"

ניצל בנס: הזמר ליפא שמלצר ובנו עברו הלילה תאונה עם הרכב היוקרתי | תיעוד

הזמר ליפא שמלצר ובנו, חזרו הלילה מאירוע, במהלך הנסיעה החליקו השניים עם רכב המרצדס היוקרתי ובנס גדול, הם יצאו בריאים ושלמים; "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס", סיפר שמלצר ל'כיכר השבת' | תיעוד מהתאונה (חדשות חרדים)

תיעוד מהתאונה | צפו

הזמר ליפא שמלצר עבר הלילה (ראשון) בארצות הברית עם רכב המרצדס היוקרתי שלו בשלג בניו יורק - וניצל בנס.

שמלצר ובנו חזרו מאירוע בשעת לילה מאוחרת, בשלב מסוים של הנסיעה השניים החליקו עם הרכב בשלג שהצטבר על הכביש.

הרכב התנגש בגדר ההפרדה, כוחות הצלה שהוזעקו למקום חילצו אותם וגררו את הרכב למקום בטוח.

בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר ליפא שמלצר: "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס, אם לא היה לנו חגורת בטיחות היינו עפים מהרכב ומאבדים שליטה, אני עדיין לא מעקל את הנס הגדול".

5
איזה נס שזה היה ברכב היוקרתי!
יעל
4
לידיעת הכתב - הידיעה חשובה מאין כמוה. אבל ליפא שמלצר לא "עיקל" את הנס אלא לא עיכל אותו.
אלי
3
תושבי ניו יורק לא יודעים לנסוע בשלג. כדאי שיעשו סטאז בטורונטו כמה שבועות.
יהושע
2
גם לי היה נס כזה. הרכב החליק בכביש רטוב ואיבדתי שליטה , לבסוף הרכב נתקע בעץ ועצר על צוק בין שני תהומות ונתקע בעץ על הצוק. יצאתי בחיים. והרכב התפרק. הייתי חגור.
אריה לייב ספרנוביץ'
1
גם לי היה נס גדול. החולצה שלי נפלה מחבל הכביסה בגובה 10 קומות. תתארו לכם אם הייתי בתוך החולצה!
דני

