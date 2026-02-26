ישב אצלי יהודי לפני תקופה, וכך סיפר לי: הנה חג פורים מגיע. פורים זה חג של שמחה, של אמונה. אבל אצלי חג פורים הוא חג תשעה באב.

איני יודע למה, אבל רק מתחיל להיות פורים מתחילים אצלי רגשות לא טובים, רגשות של עצבות, של פחד, של לחץ, עד שמגיע הרגע שבו אני שותה כהוגן אני לא נרגע. למה יש לי את הרגשות האלו? אולי זו התניה מילדות?

וכך הוא סיפר את סיפורו. הוריי היו צדיקים, אבל יש צדיקים לעצמם ויש אנשים שנפגעים בגלל צדקותם. כשהייתי ילד הייתי חייב לעמוד ללא זיע וללא ניע ליד אבי, כדי לשמוע את קריאת המגילה מההתחלה ועד הסוף. הרגשתי את הנשימות והעצבים של אבי נושפים בעורפי. קריאת המגילה נהפכה לסיוט.

תבינו מה זה ילד קטן שעומד שעה ארוכה בלי לזוז. הגוף שלו רוצה לקפוץ, להתרגש, לצחוק. פורים הרי זה תחפושות, זה רעשנים, זה צבע, אבל הוא עומד קפוא. כל תזוזה היא סכנה, כל רשרוש הוא מבט חודר. הוא לא מקשיב למגילה, הוא מקשיב לנשימות של אבא. הוא לא מחכה לישועה של מרדכי ואסתר, הוא מחכה שזה ייגמר. והמוח של הילד לא זוכר את המצווה, הוא זוכר את הפחד. הגוף שלו לא זוכר את הקדושה, הוא זוכר את המתח. וכשהגוף זוכר פחד, כל שנה מחדש הוא מפעיל אותו.

גם בליל פורים, כשהוריי היו עושים סעודה, היינו חייבים לשיר את זמירות פורים, כי פורים הוא זמן גדול וחשוב שבו אפשר לצאת מכל המייצרים.

כשהגיע הבוקר הסיוט חזר על עצמו, קריאת המגילה בלחץ עצום, ואמי עסוקה בטירוף לשלוח לכל העולם משלוחי מנות מכסף שאין להם, רק כי אבי אמר שמשלוחי מנות זה דבר חשוב.

כל החגים והשבתות אבי ואמי היו לחוצים, ביידיש זה נקרא נערוון. אבל דווקא בפורים, אינני יודע משום מה, פורים של שמחה נהפך לפורים של שיגעון, ממש כך. אני זוכר שהייתי עומד ליד אבי בקריאת המגילה, וכל מספר דקות אבי היה עושה ששש, שקט, אם היה חושש שיש רעש. זה כבר לא היה רוחניות אמיתית, זה היה פחד במסווה של קדושה.

אני זוכר שאמי אפילו הייתה אומרת לאבי: לא צריך כל כך הרבה משלוחי מנות. אין לנו את הכסף כדי לרצות את כל העולם. אפשר להביא משהו קטן יותר. אנחנו אחרי זה נכנסים לחובות, ועוד מעט פסח. זה לא מצווה. אבל הוא, באש ובמים, המשיך.

ואני רוצה לומר לכם עוד משהו. אני רואה את זה כל שנה מחדש, נשים יקרות, טהורות, עם לב ענק, רוצות לקיים מצווה בהידור, רוצות לשמח, רוצות לתת מכל הלב, אבל לאט לאט משהו משתבש. משלוח מנות כבר לא נשלח מהלב, הוא נשלח מהלחץ, הוא נשלח מהפחד שלא יגידו, שלא ניראה פחות, שלא יחשבו שאין לנו.

פתאום זה לא שני מאכלים, זו הפקה שלמה, מגשים, אריזות, לילות בלי שינה, רשימות אינסופיות, הוצאות שאין באמת אפשרות לעמוד בהן, ובתוך כל זה יש אישה אחת שמתפרקת לאט לאט.

והילדים מרגישים הכול. הם לא יודעים כמה עלה כל שוקולד וכמה שעות הושקעו, הם יודעים רק דבר אחד: אמא מתוחה, אמא עצבנית, אמא עייפה. פורים מתקרב והבית לא נושם. אותו דבר בערב שבת, ערב שבת אמור להיות הרגע שבו הבית מתמלא באור, אבל יש בתים שערב שבת נראה בהם כמו מרוץ נגד הזמן, צעקות מהמטבח, לחץ בסלון, אבא נכנס ורואה שעדיין לא הכול מוכן והמתח עולה עוד מדרגה. כולם רוצים לכבוד השבת, אבל השבת נכנסת לתוך בית מותש.