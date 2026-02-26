האלבום המלא להאזנה ברצף - הפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: נתנאל לייפר האלבום המלא להאזנה ברצף | צילום: הפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: נתנאל לייפר 10 10 0:00 / 13:00 האלבום המלא להאזנה ברצף ( הפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: נתנאל לייפר )

לכבוד פורים תשפ"ו, החלטתי לייצר לכם גם השנה אלבום פורימי משעשע, כיפי ומלא באנרגיות טובות והפעם גם עם שירים מקוריים פרי עטי.

>> למגזין המלא - לחצו כאן האלבום נפתח דווקא בקאבר מחווה ייחודי, לאחד מאלבומי הפורים הטובים בכל הזמנים - "מגילת בודפשט". האלבום כולל שורת שירים מדהימה בלחניו של המלחין החסידי הדגול - ר' חיים בנט. בחרתי את "ליהודים הייתה אורה" מתוכו והענקתי לו עיבוד אלקטרוני עדכני שיעזור גם לכאלה שלא גדלו על השירים המעולים האלה להתחבר ולצאת בריקודים. גם העטיפה היא מחווה לאלבום הכל כך טוב הזה.

במשתה הפורים שערכנו שנה שעברה באולפני 'כיכר השבת', הלחנו וכתבנו בצוותא שיר פורים חדש - המלחין המצליח, אלחנן אלחדד, הזמר החסידי האהוב רולי דיקמן ואיש הרשת והזמר שוקי סלומון. השיר שנקרא "AI AI AI יין" הופק השנה על ידי בגרסת "נתנאל והמכונות" ואתם מוזמנים להרים איתו כוס יין (או הרבה כוסות) לחיים!!!

את האלבום בחרתי לסיים בשני לחנים חדשים שיצרתי במיוחד לאלבום הפורימי הזה. הראשון "קלי למה", למילים המרגשות אותן התפללה אסתר המלכה. העיבוד בסגנון "דיפ האוס" משלב את הרגש של המילים יחד עם האווירה המרקידה של פורים.

את האלבום חותם "מזל וברכה" שיר 'ונהפוך הוא'... אינני דובר אידיש בכלל אבל החלטתי לכתוב בעזרת הבינה המלאכותית (וכמה עצות של חברים יודעי עניין) שיר מקורי באידיש... הלחן מקורי שלי ואת המילים והתרגום אצרף לכם מתחת לשיר. שיהיה לכולנו א ביסל'ה מזל וברכה.

מילים ותרגום:

בית א'

היינט איז פורים, לאמיר טאנצן (היום פורים, בואו נרקוד)

מיט די כוסות, לאמיר גלאנצן (עם הכוסות, בואו נבריק)

יעדער איד איז פריילאך היינט (כל יהודי שמח היום)

לחיים אידן, זאגט עס קלאר! (לחיים יהודים, אמרו זאת ברור!)

פריילאך זיין א גאנץ יאָר! (להיות שמחים כל השנה!)

זינגט מיט מיר אלע פריינד! (שירו איתי כל החברים!)

פזמון:

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

העלף אונז דאס מאל! (עזור לנו הפעם!)

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

במהרה בקרוב

בית ב'

דאס הארץ איז אפן, שמחה גרויס (הלב פתוח, שמחה גדולה)

גיב אונז אלעס, גיב עס אויס! (תן לנו הכל, תן מכל הלב!)

נישטא דאגות, נאר בשורות (אין דאגות, רק בשורות)

גיב אונז פרישע כוחות (תן לנו כוחות טריים)

א יאָר פון הצלחות (שנה של הצלחות)

טאנצן מיר מיט אלע כוחות! (רוקדים אנחנו עם כל הכוחות!)

פזמון:

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

העלף אונז דאס מאל! (עזור לנו הפעם!)

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

במהרה בקרוב

בית ג'

היינט איז פורים, לאמיר דאוונען (היום פורים, בואו נתפלל)

שערי שמים, לאמיר עפענען (שערי שמים, בואו נפתח)

ישועות, פאר יעדן איד (ישועות, עבור כל יהודי)

שיין און ליכטיג, זאל עס ווערן (שיהיה יפה ומאיר)

ומחה השם, אלע טרערן (וימחה השם, את כל הדמעות)

פריילאך זיין לעולם ועד! (להיות שמחים לעולם ועד!)

פזמון:

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

העלף אונז דאס מאל! (עזור לנו הפעם!)

טאטע אין הימל (אבא שבשמיים)

גיב מיר א ביסל (תן לי קצת)

שמחה און מזל (שמחה ומזל)

במהרה בקרוב