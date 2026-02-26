כיכר השבת
אריה דרעי: ש"ס לא תחזור לממשלה עד שחוק הגיוס לא יאושר סופית

על רקע הטענות בקואליציה כי יו"ר ש"ס דרעי דוחף לחזרה לממשלה בקרוב, דרעי מבהיר בשיחה עם מקורבים כי ש"ס לא תחזור לממשלה עד לאישור החוק במליאת הכנסת (חרדים)

15תגובות
יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר ש"ס, ח"כ , מבהיר היום (חמישי) כי ש"ס לא תחזור לממשלה עד ש לא יאושר סופית.

על רקע חזרתו של ח"כ יוני משרקי לתפקיד יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, בקואליציה העריכו כי דרעי שואף לחזור לממשלה באופן מיידי בכדי לשלוט במשרדי הממשלה, בין היתר במשרד הפנים, משרד הדתות ומשרד הבריאות.

גורמים ב'דגל התורה' טענו השבוע בשיחות עם בכירים בקואליציה כי דרעי מתכוון לחזור לממשלה כבר לאחר אישור חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון ולא להמתין עד לאישור החוק במליאת הכנסת.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי בשיחה שקיים היום עם מקורביו הצהיר דרעי כי "ש"ס לא תחזור לממשלה עד שחוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת, לא נסתפק באישור החוק בוועדת חוץ וביטחון".

כזכור, כפי שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', בשיחה עם רבנים בטבריה, שם שהה דרעי במהלך השבת האחרונה, העריך יו"ר ש"ס כי הבחירות יתקיימו באמצע חודש אלול.

בכנסת מעריכים כי בסיעות הקואליציה יעדיפו שהבחירות יתקיימו לפחות שבוע לפני ראש השנה כדי לאפשר לעשרות אלפי המאמינים שטסים לציון רבי נחמן באומן להצביע בבחירות.

התאריך עליו מדברים בקואליציה, כך גם דרעי עצמו מעריך, הוא יום שלישי י"ט אלול, שבוע וחצי לפני ראש השנה, 01/09 למניינם.

תוכן שאסור לפספס:

12
לא נצביע יותר למי שהחזיק את הממשלה הזו. חוק גיוס זה לא תעמולת בחירות.
בן תורה
11
צודק ישר כוח
יוסף חיים נעים
10
דרעי תשכח מאיתנו בבחירות
ראובן דרזי

