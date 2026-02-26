אריה דרעי: ש"ס לא תחזור לממשלה עד שחוק הגיוס לא יאושר סופית

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, מבהיר היום (חמישי) כי ש"ס לא תחזור לממשלה עד שחוק הגיוס לא יאושר סופית.

על רקע חזרתו של ח"כ יוני משרקי לתפקיד יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, בקואליציה העריכו כי דרעי שואף לחזור לממשלה באופן מיידי בכדי לשלוט במשרדי הממשלה, בין היתר במשרד הפנים, משרד הדתות ומשרד הבריאות.

גורמים ב'דגל התורה' טענו השבוע בשיחות עם בכירים בקואליציה כי דרעי מתכוון לחזור לממשלה כבר לאחר אישור חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון ולא להמתין עד לאישור החוק במליאת הכנסת.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי בשיחה שקיים היום עם מקורביו הצהיר דרעי כי "ש"ס לא תחזור לממשלה עד שחוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת, לא נסתפק באישור החוק בוועדת חוץ וביטחון".

כזכור, כפי שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', בשיחה עם רבנים בטבריה, שם שהה דרעי במהלך השבת האחרונה, העריך יו"ר ש"ס כי הבחירות יתקיימו באמצע חודש אלול.

בכנסת מעריכים כי בסיעות הקואליציה יעדיפו שהבחירות יתקיימו לפחות שבוע לפני ראש השנה כדי לאפשר לעשרות אלפי המאמינים שטסים לציון רבי נחמן באומן להצביע בבחירות.

התאריך עליו מדברים בקואליציה, כך גם דרעי עצמו מעריך, הוא יום שלישי י"ט אלול, שבוע וחצי לפני ראש השנה, 01/09 למניינם.