תיעוד יוצא דופן יוצא בשעות האחרונות מבית הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, שלא יכול היה לכלוא את רגשי הזעזוע שלו לשמע החרפה הנוראה שנעשתה בישראל, כשנוער סיקריקי בירושלים, בחר לחצות את כל הקווים האדומים, ולבזות בצורה נוראה את גדולי התורה, באמצעות תליית בובות עם שמותיהם של גדולי הדור, על רקע המנהג לתלות בובות בצורת המן הרשע להבדיל אלף אלפי הבדלות.
מפאת חומרת העניין והחשיבות העצומה שהעניק הגר"מ לחובת המחאה הנמרצת וההתרחקות המוחלטת מעל אהלי הרשעים אשר בחרו לעשות את מעשה הנבלה הנורא, מיהרו אנשי ביתו של הגר"מ לתעד באופן חסרי תקדים, את האופן שבו הגר"מ מכתיב את נוסח המחאה החריפה, מילה במילה.
בתיעוד וידיאו נדיר מהקודש פנימה, נראה הפוסק מכתיב ל'חברותא' הלומד איתו מדי יום בקביעות, לפרסם דברי מחאה חריפים נגד החרפה שנעשתה ע"י ארחי פרחי בשולי שכונת מאה שערים.
בתיעוד המיוחד שמתפרסם לראשונה, נראה ה"חברותא" של פוסק הדור, נכדו הרה"ג ר' אליהו שטרנבוך ראש כולל "תשובות והנהגות" במודיעין עילית, יושב ליד זקנו הגר"מ שטרנבוך בסוף סדר לימודם, וכותב מילה במילה ממה שמכתיב לו זקנו לפרסם לציבור בשמו.
בתיעוד ניתן לראות בבירור כיצד הגר"מ שוקל ומודד כל מילה בטרם מוציא אותה מפיו, ואיך הוא עוקב אחרי המילים הנכתבות מילה במילה.
בדברים המיוחדים אומר הפוסק בקולו: "הנני מוחה בתוקף על השחוק במאה שערים שנעשה לבזות תלמידי חכמים, ואין גבול לגודל החטא והחומר שיש בזה רחמנא ליצלן, אבל החטא נורא ואיום, ואני לא יכול לשתוק על ביזיון כזה אפילו רגע אחד".
תלמידיו הקרובים של הגר"מ מציינים כי לצד הכתבתך נוסח המחאה האמור, הביע הגר"מ את כאבו הנורא על ביזוי תלמידי חכמים, ואמר לפלא הוא בעיניו איך דווקא בזמן מתוח כזה, כאשר עם ישראל זקוק לחמי שמים מרובים שלא יפגע בנו חרון אף ה', ישנם עוד חצופים ועזי פנים המרשים לעצמם להעיז פנים בחכמי ישראל באופן מחפיר.
את דבריו הנוקבים סיים הגר"מ בדברים מעוררים: "מה אפשר לנו עוד לעשות רק לצעוק לקב"ה שלא יעניש אותנו, ויערה רוח טהרה עלינו ממרום ויחיש גאולתינו בקרוב".
