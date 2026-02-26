תיעוד יוצא דופן יוצא בשעות האחרונות מבית הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, שלא יכול היה לכלוא את רגשי הזעזוע שלו לשמע החרפה הנוראה שנעשתה בישראל, כשנוער סיקריקי בירושלים, בחר לחצות את כל הקווים האדומים, ולבזות בצורה נוראה את גדולי התורה, באמצעות תליית בובות עם שמותיהם של גדולי הדור, על רקע המנהג לתלות בובות בצורת המן הרשע להבדיל אלף אלפי הבדלות.

מפאת חומרת העניין והחשיבות העצומה שהעניק הגר"מ לחובת המחאה הנמרצת וההתרחקות המוחלטת מעל אהלי הרשעים אשר בחרו לעשות את מעשה הנבלה הנורא, מיהרו אנשי ביתו של הגר"מ לתעד באופן חסרי תקדים, את האופן שבו הגר"מ מכתיב את נוסח המחאה החריפה, מילה במילה.

הגר"מ שטרנבוך בכתיבת המכתב