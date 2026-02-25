כיכר השבת
מערכה על קדושת העיר

ירושלים על הגדרות | אלו המוקדים בהם יתקבצו הקנאים בליל פורים למחאות ענק 

בהמשך לפרסום 'כיכר השבת' על התארגנות הקנאים להפגנה נגד אירועי עיריית ירושלים, רבני הוועד למען קדושת העיר עלו למעונם של חברי הבד"צ של העדה החרדית | המסקנה החד משמעית: "אסור לחשות" | אלו מוקדי המחאה המתוכננים בערב הפורים (חרדים)

עימותים עם המשטרה פורים בירושלים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

המערכה הכבירה של הקנאים נגד יוזמת העירייה לקיים אירועי תערובת ושחץ בלב בעיצומו של יום הפורים הקדוש, עולה שלב. כזכור, כפי שדיווחנו, המערכה החלה בעקבות חשיפת התוכניות לקיום אירועי חוצות המוניים ביום הפורים, דבר שגרר התנגדות עזה מצד רבני השכונות ואישי ציבור, החוששים מפגיעה אנושה בצביון השכונות וברגשות התושבים היראים.

בימים האחרונים עלו רבני הוועד למען קדושת ירושלים למעונם של חברי בד"צ 'העדה החרדית' בירושלים, כדי להציג את פרטי הפרצות המתוכננות בסמיכות לשכונות החרדיות רח"ל.

במהלך הכינוס, הבהירו חברי הבד"צ את דעת התורה הנחרצת כי לנוכח הניסיונות לעולל אירועים שאינם הולמים את רוח העיר והשכונות החרדיות, חובה גמורה למחות ואין לעבור על כך בשתיקה. רבני הוועד הציגו את צעדי המחאה המתוכננים, וקיבלו את ברכתם והדרכתם של חברי הבד"צ.

בימים אלו שוקדים בוועד על קביעת סדרי המחאה הסופיים, כאשר כבר כעת נחשפים המוקדים בהם צפויים המוני המוחים להתקבץ בערב הפורים החל מהשעה 20:30: ברחוב יוסף בן מתתיהו פינת יפו, ולאורך ציר יפו בפינת הרחובות שוורץ ומיוחס.

חברי הוועד מדגישים כי כל הניסיונות של גורמים בעירייה לייצר מצג שווא של "הסכמות" או פשרות לכאורה, כגון הורדת במה בודדת, הם זריית חול בעיני הציבור. "דעת התורה ברורה ומחייבת: לא נסכים בשום אופן לשום צורה של אירוע תערובת בקרבת השכונות החרדיות. נילחם על קדושת ירושלים בחירוף נפש", מסרו בוועד.

6
כל הכבוד למוחים, מזל שיש לנו קנאים שאכפת להם מכבוד שמיים.
אסף
5
מוזאון המלך דוד. מזעזע. מי שהולך לכותל ברגל מהרכבת, כל הדרך עד הקישלע - חרדה!!!
עוד קום מחריד בליל פורים
4
חבורת משועממים. אין מילה אחרת
מוטי
למה שלא תהיה חילוני ? אדון מוטי??? תן לחרדים לחיות
צדיק המסיכות

