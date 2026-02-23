השוטרת מבשרת לבעל הרכב על איתור רכבו - צילום: דוברות המשטרה השוטרת מבשרת לבעל הרכב על איתור רכבו | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:21 השוטרת מבשרת לבעל הרכב על איתור רכבו ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז ירושלים סיכלו הבוקר גניבת רכב ממבשרת ציון, בידי צעיר שב"ח פלסטיני מחברון שניסה לברוח עם הרכב, בעוד אחד מחלונותיו שבורים.

זה קרה היום (שני), בשעות הבוקר המוקדמות. בלשי תחנת הראל במשטרת ישראל, שהיו ​בפעילות מבצעית, תפסו "על חם" חשוד שניסה לברוח עם רכב שגנב זמן מה קודם לכן מאזור מבשרת ציון.

החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד הוא צעיר בן 23, תושב חברון. הבלשים זיהו את הרכב ועצרו אותו לאחר שהבחינו שחלון הרכב שבור ושהנהג חוצה צמתים באור אדום. הבלשים ביצעו חסימה יזומה והרכב נעצר. ​בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה, מחשב רכב ומפתח משוכפל. מבדיקה עלה כי החשוד שוהה בישראל בניגוד לחוק ולא הוציא רישיון נהיגה מעולם. ​החשוד הועבר לחקירה והיום הוא צפוי לבוא בפני בית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. כך מסרה המשטרה.

הפריטים שנמצאו ברכב ( צילום: דוברות המשטרה )

חלון שבור ( צילום: דוברות המשטרה )

בתיעוד, המתפרסם בתחילת כתבה זו, נראית ונשמעת השוטרת מבשרת לבעל הרכב כי איתרו את רכבו, וכי מצבו של הרכב נראה באופן כללי טוב.

"​שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון הציבור וברכושו. נפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למצות את הדין עם פורעי החוק ולשמור על שלום הציבור", מסרו במשטרה.