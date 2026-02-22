התביעה בפריז פתחה בחקירה פלילית בעקבות השחתת מסעדה כשרה ברובע ה-17 בבירה, תחת נסיבות מחמירות של אנטישמיות. על פי הודעת הרשויות, החקירה מתמקדת בעבירה של פגיעה ברכוש באמצעות חומרים מסוכנים על רקע דתי או אתני. מהתביעה נמסר כי מדובר ב"פשע הגורר עונש של 15 שנות מאסר וקנס של 150,000 אירו".

האירוע התרחש בלילה שבין חמישי לשישי במסעדת "קוקוריקו" הממוקמת בשדרות דה טרן. עובדי המקום שהגיעו למשמרתם בבוקר יום שישי גילו כי דלת הכניסה נפרצה ובתוך חלל ההסעדה עמד ריח חריף של חומרים כימיים. מבדיקה ראשונית עלה כי אלמונים התיזו נוזל קורוזיבי, ככל הנראה חומצה, על השולחנות, הקירות והרצפה בשתי קומות המבנה. הנזק במקום תואר ככבד, כאשר כלי אוכל ממתכת נאכלו על ידי החומר וציוד רב הושחת.

עם קבלת הדיווח בשעות הבוקר, הוזעקה למקום יחידה מיוחדת של מכבי האש לטיפול באיומים כימיים וביולוגיים. טכנאים מהמעבדה המרכזית של משטרת פריז נטלו דגימות מהחומר לצורך אנליזה מעבדתית מעמיקה. המסעדה צפויה להישאר סגורה עד לסיום פעולות הניקוי על ידי חברה המתמחה בטיפול בחומרים מסוכנים.

זוהי אינה הפעם הראשונה שבית העסק מהווה יעד להתנכלויות. באוקטובר האחרון הוגשה תלונה לאחר שחומצה גופרתית הותזה על חזית המסעדה, אולם התיק נסגר בשעתו לאחר שהחוקרים לא הצליחו לזהות את האחראים למעשה. האירוע הנוכחי מתרחש על רקע נתוני משרד הפנים הצרפתי המצביעים על כך שבשנה החולפת נרשמו למעלה מ-1,300 תקריות אנטישמיות ברחבי המדינה.