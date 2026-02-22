מסמכים שנחשפו בארצות הברית חושפים כי מאבטחי היחידה לאבטחת אישים שהו בתוך ביתו של המיליארדר והשתמשו בקודי גישה פרטיים, כך לפי דיווח של ה-BBC.

אנדרו מאונטבאטן-וינדזור נעצר ביום חמישי האחרון בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים בתפקיד ציבורי. לאחר חקירה שנמשכה 11 שעות שוחרר הנסיך לשעבר החשוד תחת מגבלות, בעוד כוחות המשטרה ממשיכים בביצוע חיפושים במעונו לשעבר, רויאל לודג' שבווינדזור. אנדרו מצידו ממשיך להכחיש בתוקף כל טענה להתנהלות פסולה מצידו.

במקביל להתפתחויות אלו, תכתובות דואר אלקטרוני שפורסמו על ידי משרד המשפטים האמריקני חושפות כי קצינים מהמשטרה המטרופוליטנית של לונדון הונחו לאבטח מסיבת ארוחת ערב בביתו של ג'פרי אפשטיין בניו יורק בדצמבר 2010. באותה עת שימש אנדרו כחבר עובד בדרג בכיר במשפחה המלכותית, מעמד שזיכה אותו בליווי צמוד של אנשי היחידה לאבטחת אישים.

מהמסמכים עולה כי המזכיר הפרטי של אנדרו פנה לצד השני בבקשה לקבל את הכתובת המדויקת ודרש "אישור האם יש מקום עבור שני קציני האבטחה בבית". הודעות פנימיות בין אנשי הצוות של אפשטיין אישרו כי הוסדרו סידורי לינה עבור המאבטחים בתוך המבנה, כאשר נכתב כי נמצא "מקום עבור שני שומרי הראש של אנדרו... אחד בקומה הרביעית ואחד בקומה החמישית".

התכתובות מצביעות על כך שלצוות האבטחה הבריטי ניתן קוד כניסה זמני שאפשר להם להיכנס ולצאת מהנכס באופן חופשי. ביום שלפני ארוחת הערב המדוברת נכתב בהודעה פנימית כי "שני קציני האבטחה יחד עם אבטחת המדינה יהיו כולם כאן לארוחת הערב של מחר. ריץ' נתן להם הנחיות בדלת".

במשטרת לונדון הבהירו כי בשלב זה לא זוהתה עבירה פלילית או משמעתית מצד אנשי האבטחה, אולם הארגון פועל לאיתור ויצירת קשר עם קצינים בעבר ובהווה שעשויים להחזיק במידע רלוונטי לפרשה. במשטרה הדגישו כי המאבטחים מחויבים לסטנדרטים מקצועיים גבוהים וציינו כי "הם יודעים שפעולותיהם יהיו נתונות לבחינה".

מממשלת בריטניה נמסר כי ועדת הביקורים המלכותיים, האחראית על אישור נסיעות רשמיות של בני המשפחה המלכותית, אינה מעורבת בנסיעות פרטיות. הוועדה בחנה את תוכניות הנסיעה הרשמיות של אנדרו בשנים 2008 ו-2009, אך הבהירה כי סמכותה אינה חלה על נסיעות שאינן מוגדרות כרשמיות או על כאלו המבוצעות על ידי מי שאינם חברים עובדים במוסד המלוכה.