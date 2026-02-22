תיעוד התקרית מהרחפן המשטרתי| צילום: צילום: דוברות המשטרה
החל מאתמול בשעות הערב פועלים עשרות שוטרי המחוז הצפוני בליווי כוחות מתפ"א, מג"ב והמשמר הלאומי בכפר כנא למניעה וסיכול אירועי ירי והצתה על רקע סכסוך בין משפחות מהמקום.
לפני זמן קצר פעלו הכוחות באחת משכונות הכפר לאחר קבלת אינדיקציה להיערכות של חשודים להוציא לפועל אירוע בטווח הזמן המיידי. טרם כניסת הכוחות לזירה רחפן משטרתי זיהה דמויות חשודות שניסו להימלט עם הגעת הכוחות מהקרקע.
בתום מרדף רגלי נעצרו השניים, תושבי כפר כנא בשנות ה20 לחייהם. בחיפוש שנערך בסמיכות למקום בו שהו אותרו מספר בקבוקי תבערה אליהם חוברו זיקוקים, אקדח ועשרות כדורי תחמושת.
בהתאם לממצאי החקירה צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם מחר בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.
