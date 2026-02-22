כיכר השבת
רצף אירועים חמור

הרחפן זיהה את החשודים נמלטים - זה הציוד הקטלני שנתפס עליהם | צפו

עשרות שוטרים ממשיכים לפעול בכפר כנא על רקע רצף האירועים מאמש | לפני זמן קצר נעצרו שני חשודים בהחזקת אקדח ובקבוקי תבערה מוכנים לשימוש (בארץ)

תיעוד התקרית מהרחפן המשטרתי
תיעוד התקרית מהרחפן המשטרתי| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד התקרית מהרחפן המשטרתי (צילום: דוברות המשטרה)

החל מאתמול בשעות הערב פועלים עשרות שוטרי המחוז הצפוני בליווי כוחות מתפ"א, מג"ב והמשמר הלאומי בכפר כנא למניעה וסיכול אירועי ירי והצתה על רקע סכסוך בין משפחות מהמקום.

לפני זמן קצר פעלו הכוחות באחת משכונות הכפר לאחר קבלת אינדיקציה להיערכות של חשודים להוציא לפועל אירוע בטווח הזמן המיידי. טרם כניסת הכוחות לזירה רחפן משטרתי זיהה דמויות חשודות שניסו להימלט עם הגעת הכוחות מהקרקע.

הציוד שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

בתום מרדף רגלי נעצרו השניים, תושבי כפר כנא בשנות ה20 לחייהם. בחיפוש שנערך בסמיכות למקום בו שהו אותרו מספר בקבוקי תבערה אליהם חוברו זיקוקים, אקדח ועשרות כדורי תחמושת.

בהתאם לממצאי החקירה צפויה לבקש להאריך את מעצרם מחר בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר