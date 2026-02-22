רצף אירועים חמור הרחפן זיהה את החשודים נמלטים - זה הציוד הקטלני שנתפס עליהם | צפו עשרות שוטרים ממשיכים לפעול בכפר כנא על רקע רצף האירועים מאמש | לפני זמן קצר נעצרו שני חשודים בהחזקת אקדח ובקבוקי תבערה מוכנים לשימוש (בארץ)

שה שמשון הייניקן כיכר השבת | 17:29