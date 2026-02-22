הפשיעה בחברה הערבית: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 23 - לאחר שבמפגש סולחה בין משפחות - שלף אקדח והחל לירות לעבר המטבח בבית, בזמן שבת משפחה שהתה במקום.

זה קרה לפני כחודש. בתאריך 23/01/26, בשעות אחר הצהריים, התקבל דיווח במוקד המשטרה על אודות ירי שבוצע בתוך בית בעיר עראבה שבגליל. לאחר קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום ופתחו בחקירת האירוע.

עם פתיחה בחקירה מהירה של המקרה, התברר כי הירי בוצע בתוך בית במהלך מפגש ׳סולחה׳ בין משפחות במקום - לאחר ויכוח שהחל באירוע משפחתי קודם לכן בעקבות מבטים וקללות בין הצדדים.

תוך פחות משעה הצליחו השוטרים לאתר את הנאשם, שנמלט מזירת האירוע, ולבצע את מעצרו. מחומר החקירה עלה כי במהלך המפגש בין בני המשפחות, הנאשם קם ושלף ממותנו אקדח, והחל לבצע ירי שפגע בקיר חדר המטבח בזמן שבת משפחה שהתה בו.

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת ועם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגד החשוד בירי לצד בקשה למעצרו עד תום הליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה.

"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.