הפשיעה בחברה הערבית: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 23 - לאחר שבמפגש סולחה בין משפחות - שלף אקדח והחל לירות לעבר המטבח בבית, בזמן שבת משפחה שהתה במקום.
זה קרה לפני כחודש. בתאריך 23/01/26, בשעות אחר הצהריים, התקבל דיווח במוקד המשטרה על אודות ירי שבוצע בתוך בית בעיר עראבה שבגליל. לאחר קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום ופתחו בחקירת האירוע.
עם פתיחה בחקירה מהירה של המקרה, התברר כי הירי בוצע בתוך בית במהלך מפגש ׳סולחה׳ בין משפחות במקום - לאחר ויכוח שהחל באירוע משפחתי קודם לכן בעקבות מבטים וקללות בין הצדדים.
תוך פחות משעה הצליחו השוטרים לאתר את הנאשם, שנמלט מזירת האירוע, ולבצע את מעצרו. מחומר החקירה עלה כי במהלך המפגש בין בני המשפחות, הנאשם קם ושלף ממותנו אקדח, והחל לבצע ירי שפגע בקיר חדר המטבח בזמן שבת משפחה שהתה בו.
מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת ועם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגד החשוד בירי לצד בקשה למעצרו עד תום הליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה.
"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.
אירוע נוסף בשילוב ירי אירע בסוף השבוע, והפעם באום אל פאחם. במוקד המשטרה התקבלו דיווחים על קולות ירי ושוטרי התחנה הגיעו תוך דקות ספורות למקום ועצרו חשוד במעורבות בירי בשנות העשרים לחייו תושב העיר ועל גופו נמצא נשק מסוג גלוק.
מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, הורה על הגברת הכוחות ופעילות אינטסיבית באפס סובלנות נגד משפחות הפשע ויעדים פליליים באום אל פחם. כך מסרה היום המשטרה. "עשרות שוטרים ובלשי תחנת אום אל פחם במרחב מנשה מנהלים מידי לילה פעילות מבצעית ממוקדת כנגד ירי, למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר.
השוטרים עצרו את החשוד לחקירה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 24.2.26.
