תעלומה בערב שבת בנחל הפופולרי שבצפון: נערים איתרו גופת אדם

שלושה נערים איתרו ביום שישי במהלך טיול בנחל עמוד שברמת הגולן גופת אדם, הגופה הועברה למכון המשפטי.

על פי הידוע עד כה, שלושת הנערים מצאו גופה במהלך המסלול וכאשר דיווחו על כך לרשויות, הגופה הועברה באמצעות מסוק למכון המשפטי באבו כביר.

דוברות יחידת חילוץ גולן: "אתמול (ו') בשעות אחר הצהריים הוזעקנו לנחל עמוד, בעקבות דיווח על גופת אדם שמטיילים איתרו בשטח".

"על אף הדיווח", נמסר עוד: "ובכדי לשלול אפשרות שמדובר בפצוע שיש סיכוי להציל את חייו, מסוק חיל האויר עם צוות 669 הוזעק למקום על ידי יחידת החילוץ, ולצערנו, הרופא קבע את מותו במקום".

עוד נמסר מהיחידה: "מתנדבי היחידה, ביצעו חילוץ מורכב ביותר, באמצעות מערכת חבלים מורכבת בתנאי שטח קשים, ותוך סיכון ממשי למחלצים, מתוך מחויבות עמוקה למשימה ולכבוד האדם, גם ברגעים שבהם כבר לא ניתן להציל חיים".