את מי חילצה המשטרה עם מסוק בשטח תלול ומאתגר במיוחד? | צפו

יחידת החילוץ המשטרתית אילת–אילות, תרגלה פינוי פצועים בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל | במהלך התרגיל תורגלו תרחישי חילוץ מורכבים, שכללו פינוי וחילוץ פצועים משטח תלול ומאתגר במיוחד, מגובה רב, באמצעות מסוק משטרתי וציוד חילוץ מתקדם | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

צפו בתרגיל
צפו בתרגיל| צילום: צילום: דוברות המשטרה
צפו בתרגיל (צילום: דוברות המשטרה)

יחידת החילוץ המשטרתית אילת–אילות, קיימה אתמול (שלישי) מבצע מורכב, עם היחידה האווירית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת להבה של כב״ה.

במהלך התרגיל תורגלו תרחישי חילוץ מורכבים, שכללו פינוי וחילוץ פצועים משטח תלול ומאתגר במיוחד, מגובה רב, באמצעות מסוק משטרתי וציוד חילוץ מתקדם.

מפקד יחידת החילוץ המשטרתית אילת–אילות, אורן קאופמן: ״מטרת התרגיל הייתה לחשוף את מתנדבי היחידה לשיתוף הפעולה המבצעי עם היחידה האווירית של משטרת ישראל, כחלק מתהליך שדרוג והעצמת היכולות שלנו בשטח".

עוד נמסר: "תרגילים מסוג זה מחזקים את מוכנות הכוחות, משפרים את התיאום בין היחידות, ומבטיחים תגובה מהירה ומקצועית לכל אירוע חירום – במטרה להציל חיי אדם״.

