מדינות נאט"ו פתחו השבוע בתמרון חסר תקדים בשם "צהריים איתנים" (STEADFAST NOON), שנועד לבחון את מוכנותה לשימוש בכוח גרעיני בעת משבר | התרגיל מתקיים ברקע אזהרות רוסיה מפני עימות ישיר בין מעצמות גרעין, ומשתתפים בו כ-60 כלי טיס — בהם מטוסי F-35 אמריקניים ומטוסי "גריפן" שוודיים, בפעם הראשונה מאז הצטרפותה של שוודיה לברית (בעולם)
באיראן נערכים לתקיפה ישראלית אפשרית של מתקני הגרעין, ובימים הקרובים תערוך המדינה תרגיל אווירי ענק שיימשך חמישה ימים. "הישות הציונית לא הצליחה לנצח את חיזבאללה וחמאס, שהם רק חלק קטן מהכוח שלנו", אמר גנרל בכיר איראני במסיבת עיתונאים השבוע (באקטואליה)