המלחמה הקרה חוזרת?

נאט"ו במסר ישיר ומלחיץ לרוסיה: עשרות מטוסי קרב מתאמנים לעימות הגרעיני

מדינות נאט"ו פתחו השבוע בתמרון חסר תקדים בשם "צהריים איתנים" (STEADFAST NOON), שנועד לבחון את מוכנותה לשימוש בכוח גרעיני בעת משבר | התרגיל מתקיים ברקע אזהרות רוסיה מפני עימות ישיר בין מעצמות גרעין, ומשתתפים בו כ-60 כלי טיס — בהם מטוסי F-35 אמריקניים ומטוסי "גריפן" שוודיים, בפעם הראשונה מאז הצטרפותה של שוודיה לברית (בעולם)

תרגיל אווירי ביוון (צילום: אתר צה"ל)

ברית נאט"ו פתחה השבוע את תמרון ההרתעה הגרעינית הגדול בתולדותיה – "צהריים איתנים" (Steadfast Noon) – המתקיים באזורי הים הצפוני וצפון-מערב אירופה. מדובר באחד מהתרגילים הרגישים ביותר של הברית בשנים האחרונות, שנועד לבחון את מוכנות הכוחות ולהבטיח את אמינות ויעילות היכולת הגרעינית המשותפת של החברות בברית. כך לפי דיווח באתר DEFENSE NEWS.

מטוסי קרב בתמרון אווירי (צילום: אתר צה"ל)

בתרגיל משתתפים כ-60 כלי טיס – בהם מטוסי קרב מתקדמים, מטוסי תדלוק וכלי טיס ללוחמה אלקטרונית. ארצות הברית שלחה ארבעה מטוסי F-35 לצד מטוסי תדלוק אסטרטגיים, ואילו חיל האוויר השוודי משתתף לראשונה בתרגיל מסוג זה, עם מטוסי "גריפן" מדגם JAS-39.

לדברי נאט"ו, התרגיל אינו כולל שימוש בנשק גרעיני חי, אלא מתמקד בתרגול מבצעים מדומים של מטוסים המיועדים לשאת חימוש גרעיני, לצד נהלי הגנה על אתרים גרעיניים קרקעיים. בנוסף, יתורגלו מערכות שליטה, בקרה, איסוף מודיעין ולוחמה אלקטרונית – חלק ממה שמכונה בברית "מעגל ההרתעה המשולב".

להמחשה: אימונים קרביים של צה"ל (צילום: אתר צה"ל)

לפי אתר DEFENSE NEWS - התרגיל מתקיים על רקע מתיחות גוברת בין המערב ל. סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי אורשינין, הזהיר לאחרונה מפני "סכנת עימות ישיר בין מעצמות גרעין", בעוד שמדינות כמו רוסיה וצרפת מאיצות את תהליכי המודרניזציה של ראשי הקרב הגרעיניים ואמצעי השיגור שלהן.

ג'ים סטוקס, הממונה על מדיניות הגרעין בנאט"ו, הדגיש כי מטרת התרגיל היא "להבטיח שהרתעת הברית תישאר אמינה, בטוחה ויעילה", והבהיר כי הוא "אינו מכוון נגד מדינה ספציפית".

מזכ"ל נאט"ו, מרק רוטה, הוסיף כי "התרגיל הוא מסר ברור לכל יריב פוטנציאלי — הברית מאוחדת ונחושה להגן על כל בעלות בריתה בכל תרחיש אפשרי".

