כוחות הצבא במאדגסקר הודיעו על השתלטות על השלטון, בעוד הנשיא אנדרי רג'ואלינה פונה ל"מקום בטוח" בעקבות שבועות של הפגנות בראשות צעירים באי שבאוקיינוס ההודי.

לאחר שבועיים של הפגנות, הממשלה המקומית נכנעה והצבא הודיע כי יתפוס את מקומה, מהלך שצפוי לזרוע כאוס במדינה הענייה.

מחוץ לארמון הנשיאות, ביום שלישי, אמר קפטן מייקל רנדריאנירינה, מפקד יחידת CAPSAT, כי הצבא יקים ממשלה ויערוך בחירות בתוך שנתיים. במקביל, הוא השעה את פעילותם של מוסדות דמוקרטיים מרכזיים, בהם ועדת הבחירות.

רנדריאנירינה הדגיש כי המפגינים הצעירים יהיו חלק מהשינויים, וציין: "התנועה נוצרה ברחובות ולכן עלינו לכבד את דרישותיהם". החיילים והמפגינים חגגו את הדיווחים על הפלת רג'ואלינה, כשאלפי אזרחים מניפים דגלים בבירת המדינה אנטננריבו.

CAPSAT, היחידה הצבאית החזקה ביותר במאדגסקר, תמכה בעבר ברג'ואלינה כשהגיע לשלטון ב-2009, אך הצטרפה להפגנות בשבת האחרונה. בית המשפט החוקתי במדינה מינה את רנדריאנירינה למנהיג החדש, אף שהצהרה ממשרד הנשיאות טענה כי רג'ואלינה עדיין בתפקיד וגינתה את האירוע כ"ניסיון הפיכה".

מיקומו של הנשיא אינו ידוע, אך הוא הצהיר כי נמצא ב"מקום בטוח" בעקבות ניסיון חיסול לכאורה בידי "חברי צבא ופוליטיקאים". CAPSAT הכחיש מעורבות כלשהי בניסיון כזה. דווחים לא מאומתים ציינו כי הנשיא הועלה למטוס צבאי צרפתי ויועד לעזוב את המדינה.

המחלקה למדיניות חוץ של ארצות הברית קראה לכל הצדדים "לחפש פתרון שלום בהתאם לסדר החוקתי". רנדריאנירינה אמר כי "מדגסקר נמצאת כעת במדינה של כאוס, כי אין נשיא – הוא נסע לחו"ל".

המחאות החלו לפני כשבועיים, כאשר צעירים הפגינו נגד הפסקות מים וחשמל. בהמשך, ההפגנות התרחבו והביעו מורת רוח כלפי הממשלה על רקע אבטלה גבוהה, שחיתות נרחבת ומשבר יוקר המחיה. המפגינים התנגשו עם כוחות הביטחון, והאו"ם דיווח על לפחות 22 הרוגים ומעל 100 פצועים.

רג'ואלינה, יזם ודיג'יי לשעבר, נחשב בעבר להבטחה לרענון הפוליטי. הוא הפך לנשיא בגיל 34 והיה למנהיג הצעיר ביותר באפריקה, כיהן ארבע שנים וחזר לשלטון לאחר הבחירות ב-2018. עם זאת, הוא איבד פופולריות בעקבות טענות לשחיתות, שדחה בתוקף.

למרות אובדן השליטה, רג'ואלינה ניסה להשפיע על המתרחש. הוא ניסה לפזר את האספה הלאומית לפני שהאופוזיציה תצביע על הדחתו בשל "נטישת תפקיד", אך הניסיון נכשל. ביום שלישי הצביעו חברי הפרלמנט ברוב מוחץ של 130 מול קול אחד להדחתו, כולל חברי מפלגתו Irmar. הנשיא דחה את ההצבעה כ"בטלה וחסרת תוקף".

האיחוד האפריקאי הזהיר מפני התערבות צבאית בענייני המדינה ודחה כל "ניסיון לשינוי ממשל שלא בהתאם לחוקה". נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כינה את המצב "דאגה גדולה".

מאדגסקר חוותה סדרה של תהפוכות פוליטיות בשנים האחרונות. לפי נתוני הבנק העולמי, כ-75% מתושביה חיים מתחת לקו העוני, מה שהופך אותה לאחת המדינות העניות בעולם.