הכוחות הרוסים מתקרבים לעיר - אלפים פונו מבתיהם | קייב בעלטה

החשמל בכמה אזורים בקייב ובחלקים נוספים של אוקראינה נותק אמש (שלישי) בעקבות עומס יתר ברשת והנזקים המצטברים מהתקפות רוסיה האחרונות על תשתיות האנרגיה.

לפי הודעת הרשויות, העומס גרם לתקלות באחד מאתרי האנרגיה המרכזיים של הבירה, וכתוצאה מכך נותקה אספקת החשמל בשלושה מרובעי העיר שבגדה המערבית של נהר הדניפרו.

גם לחץ המים נפגע באזורים מסוימים בעיר, והרכבת התחתית נאלצה לפעול זמנית באמצעות מערכות גיבוי כדי לשמור על פעילות סדירה. תושבים דיווחו על רחובות חשוכים ועל שיבושים בתנועה בזמן הפסקת החשמל.

העירייה הודיעה בהמשך כי צוותי חירום הצליחו להשיב את זרם החשמל לרוב האזורים, אך עדיין נרשמו תקלות נקודתיות. היא הוסיפה כי לחץ המים צפוי לחזור לרמה תקינה בתוך מספר שעות.

חברת Ukrenergo, המפעילה את רשת קווי המתח הגבוה של אוקראינה, מסרה כי ההפסקות נגרמו גם בשל בעיות שנותרו בעקבות הפגזות רוסיות קודמות על מתקני אנרגיה. "השלכות התקיפות על מתקני החשמל ממשיכות להיות מטופלות בכל המחוזות שנפגעו," נכתב בהודעתה.

בשבועות האחרונים מתמקדים הרוסים בהפצצות על יעדים הקשורים לאנרגיה, כחלק מהמאמץ לפגוע בתשתיות האזרחיות של אוקראינה. גל התקפות בשבוע שעבר הותיר למעלה ממיליון בתים ועסקים ברחבי המדינה ללא חשמל לפרקי זמן ממושכים.

במקביל לדיווחים על הפסקות החשמל, הרשויות באוקראינה הורו על פינוי נרחב של תושבים באזורים שנמצאים תחת מתקפה מתמשכת בצפון-מזרח המדינה. עשרות כפרים סמוך לעיר קופיאנסק, שנחרבה כמעט לחלוטין, מתפנים בעקבות מה שהוגדר כ"החמרה במצב הביטחוני". מושל מחוז חרקוב, אולה סיניהובוב, מסר כי 409 משפחות ובהן 601 ילדים נדרשו לעזוב 27 יישובים.

בהמשך דיווח גורם מקומי נוסף כי הרשימה הורחבה ל-40 כפרים, מה שהעלה את מספר המפונים לכמה אלפים. קופיאנסק נחשבת יעד מרכזי במתקפה הרוסית ממזרח, והעיר, שנכבשה בתחילת הפלישה ב-2022 ושוחררה בהמשך על ידי הצבא האוקראיני, עומדת שוב במוקד הקרבות.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר לאחרונה כי כוחותיו ממשיכים להגן על קווי החזית, וציין גם פעילות התקפית של הצבא האוקראיני מדרום לעיירה דוברופיליה. מנגד, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין טען כי צבאו נהנה מיתרון אסטרטגי לאורך כל קו הלחימה, המשתרע על פני כ-1,200 קילומטרים.