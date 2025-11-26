התנגשות בלב ים: משחתת אמריקנית יירטה מכלית רוסית מול ונצואלה

נשיא ונצואלה מאדורו לבוש מדי צבא, מניף חרב בפני אלפים מתומכיו וקורא : הכישלון אינו אופציה. ( צילום: מהרשתות החברתיות )

עימות ימי חסר תקדים נרשם במים הטריטוריאליים של ונצואלה: משחתת נושאת טילים אמריקנית, הפועלת במסגרת הצי האמריקני בים הקריבי, יירטה באופן ישיר מכלית נפט רוסית שנשאה מטען קריטי לוונצואלה. המכלית, שהניפה דגל רוסיה, נמצאת תחת סנקציות חריפות מטעם ארצות הברית והאיחוד האירופי.

רשת "בלומברג" דיווחה כי המשחתת האמריקנית תמרנה באופן בוטה שחסם לחלוטין את נתיב השיט של המכלית הרוסית, ואילצה אותה להסתלק מהאזור ולשוב על עקבותיה לנמל היציאה שלה בקובה. המטען שנשאה המכלית הוא נפטא, דלק חיוני לתעשיית הנפט המקומית של ונצואלה. צעד זה משקף את המדיניות החדשה והתקיפה של וושינגטון, שנועדה להפעיל את הצי כדי ליירט משלוחי דלק רוסיים המיועדים למשטר בוונצואלה. המטרה הברורה היא להדק את הבידוד הכלכלי על המשטר ולנתק את קשר הסיוע הרוסי-ונצואלי.

לוחמים אמריקאים בים הקריבי ( צילום: צבא ארה"ב )

עוד דווח כי מאז סוף ספטמבר תוגברה הנוכחות הימית של פיקוד דרום של צבא ארה"ב בים הקריבי עם יותר מתריסר כלי שיט. בעוד שהפעילות מוצהרת רשמית כחלק ממלחמה בסחר בסמים, מדובר בלחץ אסטרטגי ישיר על כלכלת ונצואלה. כך לפי "World Defense News"

בעקבות תקרית המכלית, הבהיר הצי האמריקני כי בכוונתו להדק את הפיקוח ולנטר כמעט את כל מסלול ההפלגה מקובה לוונצואלה, במטרה מוצהרת לבודד את המשטר ולנתק את קשר הסיוע הרוסי ל"משטר הקרקס".