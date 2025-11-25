הטבעת מתהדקת: שליש מהצי האמריקני כבר מרוכז מול ונצואלה | צפו

על רקע המתיחות הגוברת בין וושינגטון לקראקאס, ארצות הברית ריכזה את הנוכחות הצבאית הגדולה ביותר שלה בקריביים מאז פלישתה לפנמה ב-1989. פקידים אמריקאים בוושינגטון דיווחו כי "שלב חדש" במבצע עומד להתחיל.

המהלך הצבאי משקף תגובה חריפה של ארה"ב למתיחות המתעצמת עם ונצואלה ומאמץ ללחוץ על רשתות פשיעה הקשורות לממשלתו של ניקולס מדורו.

על פי דיווחים, כ-30% מכלל ספינות המלחמה הפרוסות של הצי האמריקאי נמצאות כעת בים הקריבי, כוח זה מובל על ידי קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים USS ג'רלד ר. פורד, נושאת המטוסים החדשה והגדולה ביותר בעולם, שהגיעה לאזור ב-11 בנובמבר עם למעלה מ-4,000 מלחים, מטוסי קרב טקטיים וספינות מלחמה מלוות.

בנוסף לפורד, הכוח כולל עשרות ספינות מלחמה, ביניהן סיירות טילים מונחים מסוג Ticonderoga, משחתות מסוג Arleigh Burke ושתי צוללות תקיפה המסוגלות לשגר טילי שיוט "טומהוק".

בנוסף, הגיעה קבוצת ה-Iwo Jima, הכוללת ספינת סער אמפיבית ושתי ספינות עגינה אמפיביות. על סיפון ספינת הסער USS Iwo Jima נמצאים כ-2,000 נחתים אמריקאים מאומנים. כוחות אלו מסוגלים להקרין כוח לחוף בתוך שעות ספורות.

הנוכחות הימית נתמכת גם על ידי חיל האוויר האמריקאי: מפציצי B-52H סטרטופורטרס נמצאים בכוננות לבצע תקיפות ארוכות טווח, ומטוסי חמקן F-35 Lightning II נפרסו קדימה בתחנת הצי ששופצה ברוזוולט רודס בפורטו ריקו.

הצדקות למבצע והתקפות קטלניות

ממשל טראמפ הגביר בהתמדה את הלחץ על מדורו, והאשים אותו בניהול ארגון סחר סמים בשם "קרטל השמשות" (Cartel de los Soles) ואף הציב פרס של 50 מיליון דולר על ראשו. הפעילות הצבאית מוצדקת על ידי ארה"ב כחלק מ"מלחמה בסמים", כאשר שר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', אישר כי ארה"ב מתכוננת להכריז על רשת הפשיעה המקושרת לצבא ונצואלה, "קרטל השמשות", כארגון טרור זר. המומחים סבורים כי סיווג משטר מדורו כארגון טרור עשוי לספק כיסוי חוקי לתקיפה אמריקאית.

מאז ספטמבר, הצי האמריקאי ביצע למעלה מ-20 תקיפות ימיות קטלניות נגד מטרות המקושרות לקרטל שאומתו מודיעינית. תקיפות אלה בוצעו נגד כלי שיט בים הקריבי ובאוקיינוס השקט, והביאו למותם של 83 בני אדם – אירועים שהאו"ם תיאר כהוצאות להורג ללא משפט. הצבא של ונצואלה דחה את ההאשמות כ"שקר נבזה שנועד להצדיק התערבות בלתי לגיטימית ובלתי חוקית".

הנוכחות הצבאית מאפשרת לוושינגטון מגוון רחב של אפשרויות, כולל אכיפת הסגר ימי, הקמת אזורים אסורים לטיסה, ביצוע נחיתות אמפיביות או קמפיין תקיפה מוגבל.