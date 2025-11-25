מחוז סונגקלה והעיר הא-טאי שבתאילנד הפכו לזירת אסון בקנה מידה היסטורי. ההערכה היא שמדובר בשיטפון הקטסטרופלי הגרוע ביותר שפקד את האזור מזה 300 שנה. המצב נותר חמור ומייאש, כאשר אזורים נרחבים נותרו מנותקי קשר.
המים ממשיכים לעלות, ומגיעים בחלקים נרחבים של הא-טאי לעומק של שניים עד שלושה מטרים. באזורים הקיצוניים ביותר, המים כבר חצו את גובה ארבעת המטרים. בשל גובה המים הבלתי נתפס, נאלצים התושבים לנקוט בפעולות קיצוניות ומסכנות חיים בניסיון להיחלץ.
עשרות תושבים מצאו את עצמם במצב של ייאוש מוחלט. במקום לשקוע במים השוצפים, הם נאלצו לעשות מעשה בלתי נתפס: לסכן את חייהם על ידי טיפוס והזדחלות לאורך כבלים תלויים באוויר כדי למצוא דרך מילוט מעל המים הסוחפים.
המנוסה המסוכנת בכבלים היא רק פן אחד בגל של חילוצים דרמטיים הנרשמים במחוז סונגקלה. באחד המקרים המתועדים, משפחה בת חמישה אנשים, ובהם אישה מבוגרת, לא מצאה כל דרך אחרת להינצל אלא לפרק את גג ביתה. לאחר שחולצו אל הגג, הם נופפו בבד לבן וקראו לעזרה עד שצוותי החילוץ הגיעו אליהם בסירה.
נכון להיום (רביעי), המים באזור הא-טאי עדיין ממשיכים לעלות, והמשבר טרם הגיע לשיאו. ההרס עצום: כ-150,230 איש נפגעו ישירות, למעלה מ-25,102 בתי אב הוצפו, ולפחות 536 קילומטרים של כבישים ניזוקו קשות. בנוסף, תשתיות חיוניות כמו 47 בתי ספר ו-8 בתי חולים הושפעו מההצפות.
הנתונים מוכיחים כי זרמי המים העזים מגיעים לא רק מגשמי המונסון הרגילים, אלא גם משיטפונות שוצפים שיורדים מההרים, ומתנקזים ישירות לתוך מרכז הא-טאי. כוחות הצבא, חיל האוויר והצי נפרסו בשטח כדי לסייע במאמצי הפינוי והחילוץ, אך רבים עדיין נותרו מנותקים וממתינים בקוצר רוח ל"סירת ההצלה" שתחלץ אותם מ"מי המוות" העולים.
