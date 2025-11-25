מטוס הלייזר הרוסי ( צילום: ויקימדיה By Alexxx1979 - Own work | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17945634 )

בתקיפה לילית נועזת וחסרת תקדים, הצליחו עשרות רחפנים אוקראיניים לחדור עמוק לשטח רוסיה ולפגוע בנכס הצבאי היקר והסודי ביותר של מוסקבה: מטוס ה-Beriev A-60 – מעבדה מעופפת ייחודית לנשק לייזר אווירי. המטוס, שהיה אחד משני כלי טיס בלבד מסוגו בעולם, חנה בשדה התעופה טגנרוג-דרום שבאזור רוסטוב.

התקיפה מוגדרת כהצלחה מודיעינית ומבצעית עצומה עבור קייב, שכן היא עלתה לרוסיה במערכת נשק אסטרטגית שפיתוחה מוערך כעת כנסוג עשור לאחור. כך גם נחשף בתמונות לוויין שפורסמו לראשונה על ידי אתר OSINT האוקראיני PRM.UA הנשק המושתק: לייזר מגה-וואטי להפלת טילים מטוס ה-A-60, המבוסס על שלדת מטוס התובלה הוותיק איליושין Il-76, הוא הלב של פרויקט 1А2 הסודי ביותר של רוסיה, שחודש ב-2016. מגרד את הקרקע: מיג-29 אוקראיני חולף בטיסת רפאים נמוכה | צפו דני שפיץ | 11:20 שיטפונות קטלניים בתאילנד: תושבים נאחזים בחוטי חשמל כדי לשרוד | צפו דני שפיץ | 18:20 ייעודו האמיתי של כלי הטיס הוא לשאת לייזר מגה-וואטי רב עוצמה, שתוכנן להמטיר קרני אור קטלניות על מטרות אוויריות: החל מטילים בליסטיים ולוויינים, וכלה בכלי טיס של האויב. הבכורה הטכנולוגית הזו הופסקה כעת באחת: תמונות לוויין שהופצו ברשתות חשפו עשן שחור כבד וענן שריפה עצום במתחם חברת "ברייב" בבסיס, בדיוק במקום שבו עמד המטוס הנדיר. צילומים נוספים הראו את גוף המטוס מעוות, כנפיים שרופות ושרידים מפוזרים על המסלול. ערוץ הטלגרם הרוסי Astra המקורבים לכוחות הביטחון אישר כי השריפה פרצה ליד המטוס הניסיוני וכי "הנזק כבד ביותר".

"הדילמה המודיעינית"

כיצד הצליחו האוקראינים לאתר מטרה סודית כל כך? על פי דיווח של העיתונאי החוקר כריסטו גרוזב, המודיעין האוקראיני ידע בדיוק היכן חונה המטוס. אחת הסיבות המפתיעות שנבדקות היא שקואורדינטות השדה הופיעו בגלוי בעמוד הוויקיפדיה של ה-A-60 עד לאחרונה – מחדל אבטחת מידע חמור שייתכן שסייע ישירות לתקיפה.

התקיפה עצמה בוצעה באמצעות עשרות רחפני קמיקזה מדגמי "בובר" ו"ליוטי", ששוגרו מאזור חצי האי קרים ומאזור זפוריז'יה.

דובר חיל האוויר האוקראיני, יורי איהנט, אישר את הפעולה, והדגיש כי חלק מהרחפנים הצליחו לחדור דרך מערכות הנ"מ הרוסיות מבלי שייורטו.

השלכות אסטרטגיות

התקיפה עוררה הדים עצומים ברשתות החברתיות, שם רבים ראו בה "נקמת אוקראינה" על השמדת מטוס האנטונוב An-225, ה"מריה" האגדי, שנחרב על ידי כוחות רוסיים ב-2022.

גולש אחד סיכם את התחושה ברשת: "הם השמידו לנו את החלום, אנחנו השמדנו להם את הלייזר".

משרד ההגנה הרוסי עדיין לא התייחס רשמית להפסד הכבד, אך הערכות עצמאיות גורסות כי תוכנית נשק הלייזר האווירי הרוסית נסוגה בעשור לפחות.

בינתיים, השמיים מעל טגנרוג ממשיכים להעלות עשן שחור, סמל כואב לאפקטיביות ההולכת וגוברת של התקיפות האוקראיניות בעומק השטח הרוסי.