24 הצלפות עם מקל: סינגפור מחוקקת עונש הלקאות לעברייני הונאה 

בצעד משפטי חסר תקדים שעורר סקרנות בינלאומית, אישר הפרלמנט בסינגפור חוקים חדשים המטילים עונש הלקאה חובה על עברייני הונאה. התיקונים לחוק הדין הפלילי הוכנסו לאחר שרשויות האכיפה הגיעו למסקנה כי הונאות הן כיום "סוג הפשיעה הנפוץ ביותר" במדינה, המהווה 60% מכלל הפשעים המדווחים.

ההחלטה הדרקונית נולדה על רקע נתונים מזעזעים: בין שנת 2020 למחצית הראשונה של 2025 דווחו כ-190,000 מקרי הונאה, וההפסדים הכספיים המצטברים לקורבנות הגיעו ללפחות 3.88 מיליארד דולר.

על פי החוק החדש, רמאים, צפויים לעונש הלקאה חובה. העונש ינוע בין מינימום של שש מכות הלקאה ועד 24 מכות, בהתאם לחומרת העבירה.

ההפתעה אינה נעצרת ברמאים הראשיים: אנשים המספקים את חשבונות הבנק שלהם כדי לסייע להונאה, עלולים לעמוד בפני הלקאה שבשיקול דעת של בית המשפט, עד 12 מכות.

המהלך מעורר התמיהה מגיע דווקא בזמן שסינגפור מבצעת "כיול מחדש" לעונש ההלקאה בעבירות אחרות. בעוד שהלקאה מונהגת להונאות, הממשלה בוחרת להסיר לחלוטין את עונש ההלקאה משמונה עבירות אחרות, כמו חסימת כלי רכב וסיכון בטיחות נוסעים תחת חוק הרכבות. שרת המדינה הבכירה סין אן, הסבירה כי עונש הלקאה אינו נחוץ לחלק מהעבירות שאינן גורמות נזק משמעותי לציבור, משום ש"החברה ומצב הפשיעה התפתחו".

אך נדמה שבעוד הרשויות מקלות בענישה על עבירות שאינן עומדות בקנה אחד עם האתגרים החברתיים הנוכחיים, הן רואות בהונאה איום ציבורי חמור ומתפתח, אשר מצדיק את השימוש בענישה הפיזית המחמירה ביותר הקיימת בחוק. הלקאה ניתנת כעת גם בשיקול דעת עבור צורות מרמה מסורתיות אחרות.