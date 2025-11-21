ממשלת סינגפור הודיעה הבוקר כי היא מטילה סנקציות פיננסיות ממוקדות ואיסורי כניסה על ארבעה פעילי ימין ישראלים: מאיר מרדכי אטינגר, אלישע ירד, בנצי גופשטיין וברוך מרזל, בטענה למעורבותם באירועים אלימים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון.

בהודעת הממשלה נאמר כי החל ממועד זה ייאסר על הארבעה להיכנס לסינגפור ויחולו עליהם מגבלות פיננסיות. ההודעה מגדירה את המעשים המיוחסים להם כאלימות קיצונית וחמורה, וטוענת כי פעולות אלה פוגעות בסיכוי להגיע להסדר מדיני.

עוד נאמר כי, לפי ממצאי ממשלת סינגפור, "יחידים אלו היו מעורבים במעשי אלימות קיצונית וחמורה נגד פלסטינים. פעולות כאלה אינן חוקיות ומערערות את הסיכוי להגיע לפתרון שתי המדינות".

"סינגפור רואה בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית פעולה בלתי חוקית על פי המשפט הבין-לאומי, וכי נוכחותן והרחבתן פוגעות ביכולת לקדם פתרון מדיני בין ישראל לפלסטינים".

בסיומה של ההודעה פנתה סינגפור ישירות לממשלת ישראל: "אנו קוראים לממשלת ישראל לרסן את מקרי האלימות מצד מתנחלים ולהביא את האחראים לדין".

הסנקציות כוללות הקפאת נכסים בסינגפור (אם קיימים), איסור פעילות כספית מולם במערכת הפיננסית המקומית וכן איסור כניסה למדינה.