על רקע תופעת היריקות וההשפלות של יהודים כלפי אנשי דת נוצרים המבקרים בירושלים וההצדקה כאילו מדובר במעשה בעל משמעות דתית, הרב הראשי הגר"ד לאו מגנה את התופעה וקורא לכבד את כל העמים המכבדים את ירושלים (חדשות)
בתום דיון סוער בבית המשפט, שבמהלכו אף חשף השב"כ בטעות ראיה חסויה החליטו השופטים לשחרר את החשוד במעורבות בירי בפלסטיני בליל שבת ליד הכפר בורקה אלישע ירד למעצר בית | חברו יחיאל אינדור, המאושפז במצב קשה בבית חולים שערי צדק לאחר שנפצע בתקרית, יישאר במעצר באשפוז (משפט)
