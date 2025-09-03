לפני כשלוש שנים פרסם העיתונאי בן כספית מספר ציוצים בחשבון הטוויטר שלו שכללו השמצות כנגד פעיל ההתיישבות אלישע ירד, לאחר שהאחרון מונה לדוברה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

בציוצים שפרסם טען כספית, כי ירד נעצר במעצר מנהלי בידי שב"כ וכי אינו ראוי לשרת במשרה ציבורית.

ירד בתגובה הגיש נגדו תביעה כספית באמצעות ארגון חוננו, ובית המשפט חייב את כספית בתשלום פיצויים בסך 25,000 שקלים.

אלישע ירד הגיב לפסק הדין וטען: "נגמרו הימים שאנשי השמאל יכלו לנהל מסעות השמצה פראיים כנגד ההתיישבות. מי שיכפיש - ישלם".

לדבריו: "בן כספית ניסה להטיל רפש ושקרים כדי לפגוע באנשי הגבעות, אך כעת תוכל להיבנות בזכותו גבעה נוספת ביו"ש", כשהוא מסיים: "אני מזמין את כל אנשי השמאל שחפצים לתרום ולסייע גם הם לישוב הארץ, ללכת בדרכו של כספית ולבדוק מה המחיר של ניהול קמפיין עוין ושקרי כנגד מיישבי הארץ".

עו"ד מנשה יאדו מארגון ח7ננו מסר: "בית המשפט דחה את טענת "אמת דיברתי" של כספית מכיוון שלא אמר אמת ובנוסף דחה את טענתו לתום לב מכיוון שלא תיקן את הפרסומים למרות שהתברר לו כי אינם נכונים. המשמעות המעשית של קביעותיו של בית המשפט – לבן כספית ההשמצה הייתה חשובה יותר מהאמת, ובגלל זה הוא ישלם".

נציין כי 'כיכר השבת' פנה לבקש את התייחסותו של העיתונאי בן כספית, ולכשתתקבל נפרסמה במלואה.