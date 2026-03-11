כיכר השבת
ילדים מאחורה

באמצע ירושלים: נכנסים לאוטובוס, מזהים את הנהג - ומרססים גז פלפל

המשטרה עצרה בפעילות ממוקדת שני צעירים מירושלים שהתחבאו ביחידת דיור בעיר, בחשד לתקיפת נהג אוטובוס. הנהג סירה להוריד אותם במקום ללא תחנה ושלף גז פלפל. הם שברו את המראות וברחו. כעבור מספר שבועות מצאו את הנהג בשכונת רוממה - וסגרו חשבון (משטרה, בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

שני צעירים בגילי 18 ו-19, תושבי , נעצרו על ידי המשטרה בחשד שתקפו נהג אוטובוס בשני אירועים שונים. היום (רביעי) האריך בית המשפט את מעצרם ביומיים נוספים.

הצעירים החשודים נעצרו, כשהם מסתתרים ביחידת דיור בירושלים. מעצרם בוצע בפעילות ממוקדת של בלשי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים. כאמור הם חשודים בשני אירועי אלימות קשים.

​האירוע הראשון אירע בחודש ינואר: ויכוח על רקע סירוב נהג להוריד אות במקום אסור התפתח לתקיפה. הנהג, שחש מאוים, הגן על עצמו וריסס גז פלפל באוויר כדי להרחיקם. בתגובה הם שברו את מראות האוטובוס ונמלטו.

באירוע השני, שקרה כעבור מספר שבועות נוספים בתחילת פברואר, השניים הבחינו בנהג בשכונת רוממה בירושלים, ארבו לו בתחנה ותקפו אותו באגרופים.

במהלך התקיפה ריססו את הנהג בפלפל, וידו אבנים שגרמו לניפוץ שמשות האוטובוס בזמן שהיה מאחורי ההגה ובאוטובוס נוסעים ביניהם ילדים שנמלטו בבהלה מהמקום.

"מדובר במצוד נחוש אחר חשודים שבחרו לפעול באלימות קשה כלפי עובד ציבור שביצע את תפקידו", אמר ​רפ"ק משה נגוראן, קצין הבילוש והמודיעין של תחנת לב הבירה.

"המסר שלנו ברור: מי שתוקף נהגי אוטובוסים ומנסה להטיל אימה ברחובות ירושלים – לא ימצא מקום מסתור. גם אם חלף זמן מהאירוע, היכולות המודיעיניות והמבצעיות שלנו יביאו אותנו לכל דירת מסתור, במטרה לגלות את העבריינים ולהביאם לדין".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר