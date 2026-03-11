שני צעירים בגילי 18 ו-19, תושבי ירושלים, נעצרו על ידי המשטרה בחשד שתקפו נהג אוטובוס בשני אירועים שונים. היום (רביעי) האריך בית המשפט את מעצרם ביומיים נוספים.

הצעירים החשודים נעצרו, כשהם מסתתרים ביחידת דיור בירושלים. מעצרם בוצע בפעילות ממוקדת של בלשי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים. כאמור הם חשודים בשני אירועי אלימות קשים.

​האירוע הראשון אירע בחודש ינואר: ויכוח על רקע סירוב נהג להוריד אות במקום אסור התפתח לתקיפה. הנהג, שחש מאוים, הגן על עצמו וריסס גז פלפל באוויר כדי להרחיקם. בתגובה הם שברו את מראות האוטובוס ונמלטו.

באירוע השני, שקרה כעבור מספר שבועות נוספים בתחילת פברואר, השניים הבחינו בנהג בשכונת רוממה בירושלים, ארבו לו בתחנה ותקפו אותו באגרופים.

במהלך התקיפה ריססו את הנהג בפלפל, וידו אבנים שגרמו לניפוץ שמשות האוטובוס בזמן שהיה מאחורי ההגה ובאוטובוס נוסעים ביניהם ילדים שנמלטו בבהלה מהמקום.

"מדובר במצוד נחוש אחר חשודים שבחרו לפעול באלימות קשה כלפי עובד ציבור שביצע את תפקידו", אמר ​רפ"ק משה נגוראן, קצין הבילוש והמודיעין של תחנת לב הבירה.

"המסר שלנו ברור: מי שתוקף נהגי אוטובוסים ומנסה להטיל אימה ברחובות ירושלים – לא ימצא מקום מסתור. גם אם חלף זמן מהאירוע, היכולות המודיעיניות והמבצעיות שלנו יביאו אותנו לכל דירת מסתור, במטרה לגלות את העבריינים ולהביאם לדין".