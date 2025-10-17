הטרור הפלסטיני ממשיך, והלילה (ליל שישי) ביצעו מחבלים פיגוע ירי לעבר רכב של יהודים שנסע על ציר 60 - הכביש המרכזי ביהודה ושומרון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים, נזק נגרם לרכב.

דובר צה"ל הודיע כי "במהלך הלילה (ה׳), התקבל דיווח על מחבלים אשר ירו לעבר רכב ישראלי במרחב ביתין שבחטיבת בנימין, אין נפגעים, יש נזק לרכב".

"עם קבלת הדיווח, כוחות צה"ל קפצו לנקודה, החלו בסריקות והטילו כתר על מספר כפרים במרחב".

לפני ההודעה של דובר צה"ל, שפורסמה רק הבוקר, מתחו פעילי ימין ביקורת נוקבת על ההתעלמות של הצבא מפיגוע הירי.

אלישע ירד כתב הבוקר: "כבר 6 שעות מאז שמחבלים כמעט רצחו יהודים בכביש המרכזי ביהודה ושומרון, ודובר צה"ל לא טרח לצייץ מילה עד לרגע זה! בתקשורת, בינתיים, כמובן דממה. אין לתאר".

אלחנן גרונר כתב: "הזוי: דובר צה"ל מתעלם מפיגוע ירי בכביש מרכזי". עוד הוסיף: "צריך להתייחס לאירוע הזה כאילו נרצחה משפחה חלילה. בנתיים לא דווח על תגובה משמעותית של צה"ל".