כיכר השבת
אותרו פגיעות

באיחור ניכר, אחרי ביקורת: צה"ל מדווח על פיגוע ירי בכביש המרכזי ביו"ש

מחבלים ביצעו הלילה פיגוע ירי לעבר רכב של יהודים שנסע בציר 60, הכביש המרכזי בהתיישבות היהודית ביו"ש | פעילי ימין זעמו הבוקר על ההתעלמות של דו"צ, ורק אחרי שעות ארוכות - הדיווח הרשמי הופץ (חדשות)

(צילום: מתוך החשבון של אלישע ירד)

הטרור הפלסטיני ממשיך, והלילה (ליל שישי) ביצעו מחבלים פיגוע ירי לעבר רכב של יהודים שנסע על ציר 60 - הכביש המרכזי ביהודה ושומרון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים, נזק נגרם לרכב.

דובר הודיע כי "במהלך הלילה (ה׳), התקבל דיווח על מחבלים אשר ירו לעבר רכב ישראלי במרחב ביתין שבחטיבת בנימין, אין נפגעים, יש נזק לרכב".

"עם קבלת הדיווח, כוחות צה"ל קפצו לנקודה, החלו בסריקות והטילו כתר על מספר כפרים במרחב".

לפני ההודעה של דובר צה"ל, שפורסמה רק הבוקר, מתחו פעילי ימין ביקורת נוקבת על ההתעלמות של הצבא מפיגוע הירי.

אלישע ירד כתב הבוקר: "כבר 6 שעות מאז שמחבלים כמעט רצחו יהודים בכביש המרכזי ביהודה ושומרון, ודובר צה"ל לא טרח לצייץ מילה עד לרגע זה! בתקשורת, בינתיים, כמובן דממה. אין לתאר".

אלחנן גרונר כתב: "הזוי: דובר צה"ל מתעלם מפיגוע ירי בכביש מרכזי". עוד הוסיף: "צריך להתייחס לאירוע הזה כאילו נרצחה משפחה חלילה. בנתיים לא דווח על תגובה משמעותית של צה"ל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר